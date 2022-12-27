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大陸 大陸焦點 特派現場

直擊／北京搶辦護照、港澳通行證　業者：春節報復性旅遊大噴發

記者任以芳／北京報導

疫情第三年，大陸國務院昨26日深夜宣布明年1月8日邊境解禁，等於全面開放，大陸不少民眾搶辦護照出國。《東森新媒體ETtoday》記者今（27）日前往北京公安局出入境管理總隊，開始恢復以往人潮，準時9點開門後，不少民眾詢問辦理更新過期護照和港澳通行證，但香港旅遊至今未開放。接受記者訪問北京旅行社業者透露，大陸航空業者一周前接到年初準備開放訊息，已經著手調整人力航班，等著春節報復性旅遊人潮。

等待三年，大陸終於疫情全面解禁，根據國務院昨深夜宣布應對新型冠狀病毒感染疫情聯防聯控機制外事組發佈《關於中外人員往來暫行措施的通知》，2023年1月8日「有序恢復中國公民出境旅遊，取消入境後全員核酸檢測和集中隔離」今天上午北京各分區出入境管理局湧入大量人潮，都是來詢問補辦護照等事宜。

▲▼ 北京出入境、辦理護照 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京公安出入境各區出現辦理護照人潮  。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者今上午分別前往北京市公安局出入境管理總隊、東北京東城公安分局出入境接待大廳，辦理證件的民眾明顯增多。相較之前大陸封鎖邊境，北京公安局各分區出入境單位幾乎門可羅雀，直到昨深夜大陸宣佈邊境解禁，今天上午湧入不少民眾

上午9點才剛開門，馬上有民眾來抽號碼牌，大部分都是詢問如何補辦個人護照，申請出國旅遊等相關簽證，也有人關切如何補辦港澳通行證，幾乎都是衝著旅遊來的。

接受訪問的吳姓北京市民表示，「疫情三年真的悶壞了，昨晚看到解封新聞很激動，終於可以出國，就近想帶家人去港澳旅遊，順便補辦過期的護照。」

▲▼ 北京出入境、辦理護照 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸昨深夜宣布解禁，不少民眾今上午詢問辦理過期護照和港澳通行證 。（圖／記者任以芳攝）

他進一步說，詢問窗口後，大陸民眾去港澳不需要護照，必須在北京公安處微信公眾號網上預約，辦理香港澳門通行證。目前只開放澳門旅遊，香港旅遊還沒有開放。

記者現場觀察也發現， 工作人員一直大喊提醒，「不要填香港選項，還沒開放旅遊！」不少北京市民詢問，「何時開放？」工作人員回應，「還沒收到通知。」

▲▼ 北京出入境、辦理護照 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 大陸業者預估明年春節出現報復性旅遊 。（圖／記者任以芳攝）

接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問北京旅行社李姓業者也指出，大陸國家旅遊局只開放自由行，可以用個人名義辦理護照，以及各國旅遊簽證，政府尚未開放旅行社團體出國業務，但同行已經準備迎接明年「噴井式」觀光人潮。

李姓業者進一步說，「大陸近期放開國內旅遊後，不少老顧客打來詢問國外旅遊，日本和東南亞詢問度最高，其次是歐美。即使開始群體免疫，大家心態上還是會緊張，主要考量去近一點地方，坐飛機風險沒這麼大。」

他也估計這幾天會接到政府全面放開的「紅字頭」公文，並且私下透露大陸各航空公司早在一個禮拜前，陸續接到提前準備的訊號，航空業者都在調整過年前後人力班表，幾乎全叫回來上班，預估大陸國際航班將有很大幅度的調整，預估明年春節肯定出現「報復性旅遊人潮」。

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