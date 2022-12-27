　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

假期泡湯了！丈夫手機「發現藏裸照」　人妻暴怒機場扁人被捕

▲▼看護上網買手機竟收到玩具。（圖／取自免費圖庫／PAKUTASO）

▲女因為在丈夫手機發現裸照，暴怒打人被捕。（圖／示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者李振慧／綜合報導

美國一對夫婦聖誕節假期到南卡羅萊納州度假，然而2人才剛抵達當地，55歲妻子寶拉(Paula Barbour)因為在丈夫手機中發現多張裸照，氣得在機場暴力攻擊，最後因家暴罪被捕，導致假期還沒開始就結束了。

警方21日下午2時50分接到報案，一對夫妻在查爾斯頓國際機場(Charleston International Airport)發生暴力衝突事件，隨即趕到現場將2人拉開，並且問話了解案情。

寶拉向警方表示，她因為在丈夫手機中看到不雅照片心情不好，所以對質時發生衝突，她只是想離開對方回家，不過監視器畫面顯示，她不但踹了丈夫兩腳，還用手機扔人，並試圖毆打對方的臉。

寶拉後來坦承動手打人，於下午6時15分被捕，被控一項三級家暴罪的她，將於明年2月15日出庭應訊。誇張案件在網路上引發討論，有網友笑稱「這真是美好的聖誕故事」，還有許多人好奇丈夫手機到底是放了什麼照片，才會讓妻子氣成這樣。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
宋逸民教會爆趕人！《星光》男星反嗆：確定不是自己不來？
快訊／蔡英文見綠委討論兵役延長1年　簡報內容曝光
3人遭虐死過程曝！　她遭電擊凌虐「大小便失禁」
女求職遭迷昏　父母收到「女兒遭掀衣搓胸」影片
小甜甜老公反擊「我們是笨蛋嗎」！　點名控訴者：求神醫治他們
宋逸民爆逼教友「做禮拜要哭出來」！　她揭造假SOP
LIVE／阿Ben開戰宋逸民！戳破教會內幕　五倍券明年傳發兩

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

平安夜隨機殺人！　26歲正妹在酒吧被槍手「爆頭射殺」4人受傷

在咖啡中偷放防凍劑　男突然鼻子冒血「腎衰竭死亡」恐怖女友被捕

參加朋友慶生派對「慘成6男玩物」　民眾聽慘叫聲報案救出16歲女

世界第三毒！18歲男海邊遊玩　離奇吞「整隻藍瓶僧帽水母」送醫

求婚被拒絕！恐怖男踹昏19歲女友暴打片瘋傳　害自家被挖土機剷平

寵物犬跳上床「意外打開吹風機」　女主人返家發現房子燒毀傻眼

俄軍將領聖誕節猝逝！任職坦克工廠代表　普丁原定視察竟巧合取消

美專家：中國14億人免疫力弱！　確診浪潮恐有「新變種」爆發

假期泡湯了！丈夫手機「發現藏裸照」　人妻暴怒機場扁人被捕

北韓無人機侵擾領空！南韓尹錫悅震怒表態：應提早建構無人機部隊

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

俄軍將領聖誕節猝逝！任職坦克工廠代表　普丁原定視察竟巧合取消

美專家：中國14億人免疫力弱！　確診浪潮恐有「新變種」爆發

假期泡湯了！丈夫手機「發現藏裸照」　人妻暴怒機場扁人被捕

北韓無人機侵擾領空！南韓尹錫悅震怒表態：應提早建構無人機部隊

北韓無人機闖南韓！　金正恩同一時間召開黨大會「隻字未提」細節

洋男路邊「肉體交纏」小隻女！忘情開啪　裸下身野戰畫面曝

暴風雪強襲！紐約水牛城「全境冰封」大雪還在下　死亡數一夜翻倍

平安夜隨機殺人！　26歲正妹在酒吧被槍手「爆頭射殺」4人受傷

快訊／南韓前總統李明博「確定特赦」！　明起0時生效

20周就破水…醫師宣告「孩子已無心跳」　她1直覺竟出現大轉折

宋逸民教會被打「一星負評」　陷9爭議星教友集體發文…網揪刪留言舉動

毒駕撞死人！彰化男前一天吸安...無照飆速百公里肇禍遭判5年

入住3星級溫泉飯店！他驚見「免洗筷當門栓+小強軍團橫行」嚇慘

大家忙投票...他偷城隍爺金牌「狗兒狂吠也不怕」　逃1個月被逮

俄軍將領聖誕節猝逝！任職坦克工廠代表　普丁原定視察竟巧合取消

力挺「還稅於民」發現金！　趙少康：軍警優先、募兵加薪50％

愛爾達、中華電信獨家取得經典賽轉播權！賽程轉播一次看

大陸最大學術期刊平台「知網」違反壟斷法　遭重罰3.8億元

星宇航空尾牙拍定分開辦　年終獎金目標保住1個月

胃痛警告！《緋染天空》繁中版搶先試玩募集中　光看截圖就ＱＱ

國際熱門新聞

拳擊手受訪一半「猛掀上衣」　主持人嚇呆

他「核磁共振」拍好友做愛　高清無碼照曝

台灣平均智商曾世界第1　最新排名曝光

即／南韓前總統李明博「確定特赦」！

小隻女路邊野戰金髮男　「裸體交疊」畫面曝

影片曝！毒男頭槌連破2道門　性侵不成慘死

聖誕樹藏詭異雙眼　女發現活物盯著她崩潰

生102個孩子！他逼12妻吃避孕藥　崩潰：不想再當爸

世紀暴風雪侵襲美近50死　紐約州長警告還沒結束

北韓無人機飛進領空　南韓戰機反擊卻墜毀

71架次共機侵擾台灣　白宮憂：破壞穩定有誤判風險

布吉納法索巴士觸發地雷爆炸　10死5傷

南韓反制　越界拍北韓軍事設施

伊朗西北部油漆工廠爆炸　至少65人受傷

更多熱門

相關新聞

飛車自撞片！聖誕節清晨自撞　駕駛棄車落跑

飛車自撞片！聖誕節清晨自撞　駕駛棄車落跑

聖誕節清晨6時35分，花蓮壽豐鄉臺9線發生一起自撞車禍，白色轎車高速撞上路口分隔島與號誌燈桿，車輛彈飛旋轉1圈半，號誌燈也整座斷裂倒地、還差點砸到後方駛來的其他車輛，電線、零件碎片也噴得一地，但肇事駕駛卻沒等到警方到場，將車輛丟在現場人就落跑無蹤。

水牛城全境冰封雪還在下　死亡數翻倍

水牛城全境冰封雪還在下　死亡數翻倍

平安夜隨機殺人　26歲女酒吧被爆頭射殺

平安夜隨機殺人　26歲女酒吧被爆頭射殺

女友在咖啡放防凍劑下毒　男腎衰竭死亡

女友在咖啡放防凍劑下毒　男腎衰竭死亡

對決川普？傳彭斯提交2024大選文件

對決川普？傳彭斯提交2024大選文件

關鍵字：

聖誕節Paula Barbour南卡羅萊納州家暴北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

符合這資格　直接領3000元

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面