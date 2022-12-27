▲中國大陸宣布自下個月8日起解除入境隔離措施。（圖／取自CFP）

記者張乃文／綜合報導

中國大陸宣布自明年1月8日起解除入境隔離措施，並有序恢復中國公民出境旅遊。不少國家憂心疫情擴散，紛紛宣布對中國的入境管制措施。而台灣部分尚維持現況，醫師表示，其實明年1月起本來就要有戒心，只要把該做的免疫覆蓋做好，影響不會太大，至於春酒，「3月中後再來辦，應該都還好」。

對於中國大陸即將全面開放，北市聯醫中興院區醫師姜冠宇說，其實台灣在明年1月6日就會有新一波高峰，也就是說明年1月起本來就應該要有戒心。醫師表示，基本上只要該做的「免疫覆蓋」有做好，影響就不大，因為不管怎麼樣，針對脆弱族群的危險性都不會改變。

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姜冠宇說明，現在的病毒的確是降低重症，但對於身體非常脆弱的老人而言，上呼吸道黏膜防禦就是弱、T細胞反應就是差，即便是「流感」，甚至「一般感冒」都有可能要他們的命，急性期當下就算沒重症，後遺症也會出現麻煩的情況，因此這類人就是必須減少感染機會。

「所以我們做好階段性觀察境外移入，控制好自己的社區感染母數」姜冠宇指出，這樣的方式自然就能保護他們。不過，是否會有外界的病毒「煉蠱」情況，醫師則認為，再煉，都是煉「傳染力較強」的，重症率較高的通常會因為傳播不快，容易被傳染力高的覆蓋，因此不太需要擔心。最後，不出意外的話，「春酒3月中後再來辦，應該都還好」。

有關對岸解封政策，中國大陸國家衛生健康委員會26日發布，對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」總體方案，新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）即日起更名為新型冠狀病毒感染（新冠感染），且經國務院批准，自2023年1月8日起，解除對新冠感染的甲類傳染病防控措施。新冠感染將不再納入《中華人民共和國國境衛生檢疫法》規定的檢疫傳染病管。