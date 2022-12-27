單日破2萬！第三波疫情來了　羅一鈞曝最大憂心：重複感染大增

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

第三波Omicron疫情來了！中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增24427例本土個案，時隔1個多月再次回升至2萬大關，而且和上周同日比增幅達43%，連續一周呈現上升趨勢。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（27）日表示，這波疫情預估仍以BA.5為主，需要防範重複感染可能性大增。

中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增24,427例本土個案，境外移入71例，另外死亡個案有7例。縣市分布有7縣市破千，分別為新北市(4,717例)，臺中市(3,123例)，臺北市(2,735例)，桃園市(2,637例)，高雄市(2,433例)，臺南市(2,141例)，彰化縣(1,270例)。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅一鈞表示，近期本土病例數連續7天比上周增加，且北中南增加幅度都滿大，和上周二比增加三成到五成之間，推估可能這波寒流以及耶誕假期人流增加有關，已經也提出大型戶外活動注意防範措施。

羅一鈞指出，這波疫情整體預估仍以BA.5為主，如果先前感染過的人，這波可能有重複感染情形發生。根據統計，今年累計重複感染達97037例，過去一周（12/18-12/24）重複感染5976例，約占個案數的5%，一直有慢慢增加趨勢。羅一鈞提醒，不管沒感染過、曾經感染過都要小心防範，目前推估高峰仍然是2月初。