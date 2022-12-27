　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

民眾打疫苗...好心幫開退燒藥　5醫師「亂掰病因」被緩起訴

▲▼北市莫德納次世代雙價疫苗開打,新冠肺炎疫苗,疫苗接種,莫德納疫苗,施打疫苗,COVID-19疫苗,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,接種率,防疫,本土疫情,緩打潮,疫苗覆蓋率,追加劑,共存,老年人,老人家,長者,解封,次世代疫苗,第4劑。（圖／記者李毓康攝）

▲打疫苗示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

不少民眾在施打疫苗後，都會要求醫師開退燒藥回家「備用」，高雄市一家知名診所的5名醫師被檢舉，幫民眾施打疫苗後，因為健保申報系統診斷碼並無「施打疫苗後預開預防性退燒藥」的選項，涉嫌以「急性咽炎」、「發燒」、「急性扁桃腺炎」等病因，為民眾開立退燒藥，健保署獲報將5名醫師函送。高雄地檢署偵查後，認為5名醫師的確有為民眾開藥，因此不構成詐欺罪，最後依偽造文書罪將5名醫師緩起訴，但須繳交1到10萬元給健保署的愛心專戶。

檢方指出，這5名醫師都是在同一家診所上班，被檢舉從2018年到2020年間，因為民眾在施打疫苗後，要求醫師開退燒藥回家「備用」，但他們發現健保申報系統診斷碼並無「施打疫苗後預開預防性退燒藥」的選項，於是分別以「急性咽炎」、「發燒」、「急性扁桃腺炎」、「慢性咽炎」等類感冒病因，為民眾開立退燒藥。

健保署接獲檢舉後前往稽核，發現醫師總共為23名病患開了退燒藥，涉嫌詐領健保費，因此報警偵查後，依偽造文書、詐欺罪嫌將5名醫師函送地檢署。

5名醫師在偵訊時都坦承有開了退燒藥，但都認為是因為健保申報系統診斷碼並無「施打疫苗後預開預防性退燒藥」的選項，於是分別以「急性咽炎」、「發燒」、「急性扁桃腺炎」、「慢性咽炎」等類感冒病因，為民眾開立退燒藥，並沒有詐欺的犯意。

檢方偵辦後，認為這些民眾的確都有到診所打疫苗，也的確都有拿到退燒藥，因此認為5名醫師詐欺罪嫌不成立，給予不起訴處分，偽造文書部分，則因為5名醫師一時失慮，且都已坦承犯行，犯罪行為輕微，於是處以緩起訴處分，但5人必須繳交1到10萬元不等的金額給健保署愛心專戶。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
快訊／南韓前總統李明博「確定特赦」！　明起0時生效
進宋逸民教會2年！阿Ben崩潰認「落入狼窩」被暗算　
男星被抓包「偷看巨胸妹走光」！　IG私照被神出
快訊／恩恩案悲劇　監察院公布「六大缺失」
酒駕男不繳2萬罰金！　「祖產全被查封」嚇壞
義務役「3年→4個月→1年」　一張圖看懂兵役70年變革
陸遊客解封最想去「這3國」！　機票搜索量飆7倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南再傳3廟天公爐被埋生雞頭　「惡搞男身分曝光」警全力追緝

花蓮台9線28歲女撞斷號誌燈桿　MINI COOPER慘狀曝

輕熟女洗澡驚見手機伸入鐵窗　他辯「尿急路邊解放」不起訴原因曝

1人領錢被逮同夥秒拔腿落跑　「埋伏銀行」鷹眼新竹警逮3車手

被鄰居嫌太吵對方還拿刀下樓理論　莽男反而殺死她！判刑定讞

發「白米口罩物資包」涉賄　新店香坡里長遭提當選無效之訴

民眾打疫苗...好心幫開退燒藥　5醫師「亂掰病因」被緩起訴

2萬罰金不肯繳！新竹男以為拿他沒辦法　「祖產全被查封」嚇壞了

高雄父子檔平安夜雙載上路被盤查　1人酒駕1人醉駕通緝...警傻眼

新竹3候選人「因買票而當選」　檢提當選無效之訴

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

新郎爸遊戲環節討救兵！　親家公出場解圍狂舞嗨爆

傲嬌貓被奴才訓...秒「貴妃式賭氣」　短手托腮瞪媽...網笑：工讀生出來

彈唱情歌2個月女兒沒反應　爸改彈兒歌...她秒跟著跳！

五月天阿信遺憾「沒抱到林志玲」　AKIRA送愛的抱抱…他：感覺很好～

觀籃球賽見稱職防守弟 舉雙手炙熱眼神盯敵人

台南再傳3廟天公爐被埋生雞頭　「惡搞男身分曝光」警全力追緝

花蓮台9線28歲女撞斷號誌燈桿　MINI COOPER慘狀曝

輕熟女洗澡驚見手機伸入鐵窗　他辯「尿急路邊解放」不起訴原因曝

1人領錢被逮同夥秒拔腿落跑　「埋伏銀行」鷹眼新竹警逮3車手

被鄰居嫌太吵對方還拿刀下樓理論　莽男反而殺死她！判刑定讞

發「白米口罩物資包」涉賄　新店香坡里長遭提當選無效之訴

民眾打疫苗...好心幫開退燒藥　5醫師「亂掰病因」被緩起訴

2萬罰金不肯繳！新竹男以為拿他沒辦法　「祖產全被查封」嚇壞了

高雄父子檔平安夜雙載上路被盤查　1人酒駕1人醉駕通緝...警傻眼

新竹3候選人「因買票而當選」　檢提當選無效之訴

快訊／張淑娟提告周玉蔻！　北檢將於明早10點30分第一次開庭

台中七期豪宅聚落首見！　頂尖酒店設計天團打造「鉑金愛悦」

從救援、野放到遇害「台灣黑熊之死」　林務局紀錄片公開歷程　

台南再傳3廟天公爐被埋生雞頭　「惡搞男身分曝光」警全力追緝

支持每人發2萬　阮清華「還稅於民要再舉債」說不通

花蓮台9線28歲女撞斷號誌燈桿　MINI COOPER慘狀曝

「王中之王」七都地王公告現值　它年漲9.1%衝最快

陸客明年1／8起能出國玩！亞洲3國成首選　機票搜尋量大漲850%

冷天吃鍋爽炸「1點超煩」爆共鳴！網秒點名2家：洗3次頭還臭

超商買飲料驚見瓶身被寫一串「神秘數字」！　釣出店員現身解答

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

社會熱門新聞

OL火熱激戰酒店經紀！　遭錄4段私密片逼繼續上床

快訊／國1「5車連環撞」　回堵3公里

近期第5起！台南2宮廟香爐遭埋生雞頭

嬤深夜提10萬站街頭　要還別人錢

女師被爆當小三劈2男　他惡搞報復GG

東石小黑狗死狀曝　遭獼猴「麵條般拉長」

女騎士追撞貨車液壓門　頸部斷裂慘死

即／「青埔寨」釀3死狠棄屍　蝦董29人起訴

竹聯幫虎堂內鬨！愣子、虎董各辦餐會較勁

靈骨塔詐騙削2.7億！專宰退休軍公教

男陳屍家中遭狗啃食　最後身影曝

正宮發現小三是「孩子的姑姑」！人夫當庭承認了

逆子毆死89歲母「打頭才不會被發現」

聖誕節弟弟找獨居姊　破門驚見成白骨

更多熱門

相關新聞

平安夜超商遭搶！賊被壓制「光屁屁」

平安夜超商遭搶！賊被壓制「光屁屁」

新北市新店區中正路上一間超商，24日平安夜晚上7點多傳出搶案！歹徒搶愛心捐款箱得手361元後奪門而出，店員急忙追出去，下一秒歹徒掏出鋁棒攻擊，導致店員臉部、膝蓋受傷，後來一名熱心騎士見狀，停下機車迅速上前將歹徒壓制，歹徒不斷掙扎，最後衣服被掀褲子都掉了，光著屁屁狼狽就逮。

台灣爆搶藥潮！醫喊話：不要掃購寄對岸　示警「內需上升中」

台灣爆搶藥潮！醫喊話：不要掃購寄對岸　示警「內需上升中」

心寒了！藥店老闆免費發退燒藥被搶 排隊民眾冷眼旁觀繼續索藥

心寒了！藥店老闆免費發退燒藥被搶 排隊民眾冷眼旁觀繼續索藥

「退燒藥缺貨」大樹藥局公告：每人限購5盒

「退燒藥缺貨」大樹藥局公告：每人限購5盒

湖內警防搶演練逼真　領款民眾驚呆

湖內警防搶演練逼真　領款民眾驚呆

關鍵字：

打疫苗民眾預開退燒藥5醫師健保規定緩起訴

讀者迴響

熱門新聞

阿Ben正式開戰宋逸民！

宋逸民教會1周收1次錢「驚人上繳金額曝光」！

年收千萬！60年魷魚羹熄燈：再不休息沒命花

宋逸民教會深夜發文！藝人挺：沒被逼

中天主播淚揭宋逸民教會捐款內幕

公園直接「火車便當」她超配合！

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

宋逸民開會吵翻！小S調侃：爾虞我詐

宋逸民妻爆勸小薰：鄭人碩不信主不嫁

賣家取消訂單　嗆台中妹「妳2年前未取貨」

2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住收入滿滿

陸取消入境核酸檢測、集中隔離

阿Ben獻百萬退出　認宋逸民教會1問題

iPhone 15「5款機型」　小螢幕回歸全系列售價曝

跟小甜甜同天受洗！依依吐實太錯愕

更多

最夯影音

更多
Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！

Lulu霸麥熱唱《慢冷》《大齡女子》　不肯下台...蕭煌奇強制拖走！
宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

宋仲基驚喜認愛英國女友！　「請溫暖看待我們的交往」

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

夏于喬一打二「還幫失智公公洗澡」　老公超自私...網怒：誰的爸爸誰顧！

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

柯P回歸！走路到台大報到 沒騎王世堅腳踏車：不方便

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面