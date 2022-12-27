民眾打疫苗...好心幫開退燒藥　5醫師「亂掰病因」被緩起訴

▲打疫苗示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

不少民眾在施打疫苗後，都會要求醫師開退燒藥回家「備用」，高雄市一家知名診所的5名醫師被檢舉，幫民眾施打疫苗後，因為健保申報系統診斷碼並無「施打疫苗後預開預防性退燒藥」的選項，涉嫌以「急性咽炎」、「發燒」、「急性扁桃腺炎」等病因，為民眾開立退燒藥，健保署獲報將5名醫師函送。高雄地檢署偵查後，認為5名醫師的確有為民眾開藥，因此不構成詐欺罪，最後依偽造文書罪將5名醫師緩起訴，但須繳交1到10萬元給健保署的愛心專戶。

檢方指出，這5名醫師都是在同一家診所上班，被檢舉從2018年到2020年間，因為民眾在施打疫苗後，要求醫師開退燒藥回家「備用」，但他們發現健保申報系統診斷碼並無「施打疫苗後預開預防性退燒藥」的選項，於是分別以「急性咽炎」、「發燒」、「急性扁桃腺炎」、「慢性咽炎」等類感冒病因，為民眾開立退燒藥。

健保署接獲檢舉後前往稽核，發現醫師總共為23名病患開了退燒藥，涉嫌詐領健保費，因此報警偵查後，依偽造文書、詐欺罪嫌將5名醫師函送地檢署。

5名醫師在偵訊時都坦承有開了退燒藥，但都認為是因為健保申報系統診斷碼並無「施打疫苗後預開預防性退燒藥」的選項，於是分別以「急性咽炎」、「發燒」、「急性扁桃腺炎」、「慢性咽炎」等類感冒病因，為民眾開立退燒藥，並沒有詐欺的犯意。

檢方偵辦後，認為這些民眾的確都有到診所打疫苗，也的確都有拿到退燒藥，因此認為5名醫師詐欺罪嫌不成立，給予不起訴處分，偽造文書部分，則因為5名醫師一時失慮，且都已坦承犯行，犯罪行為輕微，於是處以緩起訴處分，但5人必須繳交1到10萬元不等的金額給健保署愛心專戶。