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「退燒藥缺貨」大樹藥局公告：每人每日限購5盒

▲▼COVID-19,新冠肺炎,因疫情嚴重,藥局內喉嚨痛,頭痛症狀的斯斯,普拿疼等感冒相關的藥品都已賣到缺貨。（圖／記者姜國輝攝）

▲不少藥局的退燒藥已出現缺貨情況。（資料照／記者姜國輝攝）

文／中央社

普拿疼等退燒藥出現缺貨現象，衛福部研擬由藥局勸導顧客限量購買。大樹藥局表示，已在門市貼出部分藥品每人每日限購5盒公告；藥妝店屈臣氏則說，目前尚無限購普拿疼的政策，但也呼籲民眾勿搶購囤貨。

中國COVID-19疫情引發藥荒，台灣出現部分退燒藥缺貨。指揮中心指揮官王必勝今天說，擬先請藥局勸說民眾限量購買，若情況嚴重才考慮實施「暫時性實名制」購買退燒藥。

有藥師說，普拿疼止痛藥早已缺貨，各藥局早就限量配貨，甚至連普拿疼貼布也沒有貨，但其實同樣屬於乙醯胺酚（Acetaminophen）成分的退燒、止疼藥有很多品牌，呼籲民眾理性購買。

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躍獅藥局也說，目前門市同成分的替代品牌藥品都還有貨。

為了讓所有人都能買到，大樹藥局已在門市貼出部分藥品每日限量公告，包括退燒類（解熱鎮痛）藥品、感冒類（鼻塞、流鼻水等）及含藥咽喉噴劑，每人每日均限購5盒。

屈臣氏表示，目前沒有限購普拿疼，未來如果政府政策調整，屈臣氏將配合；同時呼籲民眾勿搶購囤貨，門市也販售其他有相同成分的產品，例如大正製藥綜合感冒藥系列、五洲製藥-斯斯系列、理冒-伯樂等皆具同樣功效。

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