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快筆記！　速食店「3大人氣炸物買1送1」限時搶

▲▼繼光香香雞。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞歲末優惠一次收。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

等到了！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」最新限時優惠登場，一口氣祭出「3大人氣炸物買1送1」，包括田字薯餅、塔香蘿蔔糕等一次滿足，趕緊先筆記再說。另，麥當勞歡樂送至1月10日前也有「4大品項買1送1」好康，只要輸入優惠碼即可享有小確幸，通通別放過。

▲▼繼光香香雞。（圖／業者提供）

▲門市推田字薯餅買1送1。

繼光香香雞歲末優惠一次看，12月28日搶先於外送平台Uber Eats、foodpanda祭出「塔香蘿蔔糕」、「塔香百頁豆腐」可享「同品項買1送1」優惠，限量6000組，送完為止；12月30日至1月2日限定4天則於門市祭出「田字薯餅買1送1」，期間只要出示會員身份並購買田字薯餅1份，即可領到田字薯餅電子兌換券1張，兌換期限為2023年1月3日至1月31日，提醒台中三井、西門店、環板店不參與此活動，信義ATT門市也有指定時段不參與此活動。

▲▼麥當勞。（圖／翻攝麥當勞官網）

▲麥當勞歡樂送限時買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

另，麥當勞即日起至1月10日也有限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「Y2023」，即可享有「勁辣香雞翅」、「蘋果派」、「冰經典那堤」、「熱經典那堤」（4擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

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