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包養妹懷孕！臨盆乾爹才表明「不想要孩子」　她想提告反被打臉

女子被包養意外懷孕，本來想拿掉小孩，後來又決定生下。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲女子被包養意外懷孕，本來想拿掉小孩，後來又決定生下。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

是誰的問題？一名女子曾為了賺錢被人包養，沒想到不小心懷孕，男方同意小孩的撫養權給她，但要定期讓他探視，怎料之後人根本沒出現，一直到快要生產時，才表明無法照顧孩子，讓她一肚子火想提告，結果反遭大批網友打臉。

當事人在《Dcard》感情板以「都要臨盆了才說不想要小孩，可以告嗎？」為題發文，透露去年有一陣子缺錢負債，不得已讓人包養，結果意外懷孕，乾爹很是開心，因為對方想要有孩子，正宮卻遲遲無法懷孕，因此提議把小孩過給他們，而他們會再給一筆錢以及月子中心休養費。不過她不願意，「如果要這樣讓我們母子分離，那我還不如打掉算了」。

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當時她差點就要動流產手術，但好幾次聽到孩子的心跳聲，而且婦產科醫生都奉勸她再考慮，讓她有點心軟，加上乾爹得知她要拿掉小孩，協議之後同意讓她帶在身邊養，但希望有父親的探視權，這時她終於安心，覺得對方是肯負責任的。殊不知，男方請了一位婆婆來照顧她，每次去產檢，孩子的爸都沒出現過，「都是這個婆婆跟我聊天煮飯打掃，而孩子的爸只會問我寶寶狀況如何，從來沒有陪我去過」。

直到快要臨盆，男方才表明無法照顧小孩。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲直到快要臨盆，男方才表明無法照顧小孩。（示意圖／翻攝自pixabay）

聽聞乾爹還在和老婆溝通，令她十分不解，直到最近準備催生，對方才坦承沒辦法照顧孩子，「他老婆不肯，不願意，因為小孩不會叫她媽媽，那她就不會愛這個孩子」，不久正宮進來，摸著她肚子說道：「聽說是個男生，妳加油」，最後還不忘來個回馬槍，「孩子需要真正的父母，在只有一位媽媽的家庭裡長大的孩子，最後都會很缺愛，跟別的男男女女亂搞」。

這番話讓她氣炸，在內心狂罵：「X，自己管不好老公出來搞大別人肚子，還想著自己不受任何疼痛要別人的小孩，妳到底要不要臉？妳老公沒什麼肩膀就算了，連妳也成天貪圖別人的小孩，這小孩跟在妳們身邊大概也會沒什麼出息吧！」想到就傻眼，因為要不是男方說會負責，她老早就拿掉小孩了，不可能拖到現在，「是不是存心希望我氣到流產早死？」

貼文曝光後，網友卻一面倒砲轟，「正宮告妳一個侵害配偶權，包養妳的錢就要吐出來囉，畢竟孩子就是證據」、「小三刷新三觀」、「好好笑，如果我是老婆順便告妳妨礙家庭」、「包養還理直氣壯，就是小三啊，妳一下不想要小孩離開妳，一下又說他不負責任妳不想要小孩，莫名其妙」，討拍不成慘被罵翻。

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