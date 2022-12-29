苗栗近萬元懶人露營住到「發霉帳篷」！業者反擊了：已請律師蒐證

▲網友到苗栗懶人露營，卻發現帳篷、枕頭發霉。（圖／翻攝Dcard）



記者柯振中／綜合報導

野外露營的風氣在台灣流行了一段時間，許多人喜歡與親友到山林間享受自然美景。不過，有名網友日前到苗栗一處營區露營，選擇了要價9千元的懶人露營區，沒想到設備發霉、食物也非常少，氣得他上網分享經歷，引起熱烈討論。對此，業者則出面駁斥，這些內容疑似為1、2年前的情況，目前已請律師蒐證，不排除會依法究責。

這名網友在Dcard上指控，他與一眾親友共8人前往苗栗一處露營區遊玩，因為大家沒有裝備，於是選擇懶人露營，一頂帳篷要價9千元，沒想到現場設施破舊、帳篷發霉，就連枕頭也是同樣的情況。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼網友到苗栗懶人露營，卻發現帳篷、枕頭發霉。（圖／翻攝Dcard）



此外，網友還抱怨，晚餐的烤肉食材內容物也非常少，8個人只有2片鹹豬肉、1盒烤豬肉、2片雞腿排，以及難吃香腸、吐司，蔬菜等雜項則是1把四季豆、1把金針菇及幾片香菇、豆干，害他們餓到下山買泡麵來吃。

整體的體驗相當不佳，讓他氣得痛批，這種品質怎麼有辦法收一帳快1萬元，根本就是花錢找罪受，「有夠不爽的。」

貼文在網路上引發熱議，許多露營愛好者討論這件事情。對此，業者也出面回應，照片疑似是1、2年前的舊照，且拍攝現場並非提供遊客住宿的帳篷，而是用來堆放雜物的倉庫帳篷，沒有遊客入住，目前已委請律師蒐證，後續不排除透過司法管道釐清。