乾爹月給1萬「約會純吃飯」！包養妹1舉動被冷落　淚求抓心攻略

▲原PO被包養3個月，每月拿1萬元。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，家裡從小經濟貧困，想買間屬於自己的房子，跟家人一起住，但礙於自己的薪水不高，除了正職工作的收入外，還有國小伴讀以及包養，她透露，目前被包養3個月，沒有發生關係，一個月吃2次飯，對方每個月會給1萬元，但她感覺雙方沒有火花，每次就是尬聊，擔心會被乾爹拋棄。

女網友在Dcard上發文，「到底要如何取悅Sugar Daddy」，會踏入包養，很大的原因是想要有自己的房子，自己的家，但即使現在有工作，也買不起房子給家裡的人住，為了能快點賺到買房的錢，現在有三份工作，「一份是辦公室的正職，一份是國小伴讀，一份是包養」。

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她坦言，被A先生包養3個月了，每個月拿1萬多元，「目前還沒發生關係過」，每次見面都很平淡，就是吃飯、聊天、看電影，A先生是個忙碌的人，最近感覺到對方有點冷淡，「當初他是說先不用發生關係，他主要是想要有戀愛慢慢來的感覺，但我們真的沒啥火花，或是我真的不曉得要怎麼製造火花」。

原PO求問，「到底要怎樣給別人女友感的感覺呀」，每次跟A先生都是尬聊，「他在試圖撩人的時候，我也充滿尷尬」，認為自己是無聊的人，擔心A先生會跑掉，「到底有誰會想跟這種無趣的人發展包養關係」。

▲原PO擔心對方會嫌她無聊而離去。（圖／達志／示意圖）

原PO也補充，一個月只跟對方吃2次飯，沒有肢體接觸，頂多會離別抱抱，「他是說之後如果有發生關係，就會給4-5萬元，只是目前都還沒有，不知道是不是感受到我強大的尷尬氛圍」。

貼文一出，網友認為她不太適合，「當包養妹還要上網問技巧，真的別當了，何苦」、「當得這麼不專業，還得上來問，我看妳還是乖乖從良了」、「妳可能相處的時候壓力太大了，覺得拿他的錢就要做好工作」。

也有網友指出，「重點是1萬而已，少在那邊要買房，想增加零用錢可以直接說」、「賺這種快錢而且也沒多少，最好買得起房，而且妳心態還這樣，感覺就不是很有魅力」、「我只能說，妳不是他的菜，說不定他已經找到其他的包養妹了」、「妳家人都沒給妳一個家了，幹嘛自己下海就為了給妳家人家，倒不如把自己過好」。

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