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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳顏寬恒接任第三位副市長　台中市府給答案「全因這人1句話」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲盧秀燕連任台中市長，副市長由黃國榮（右）、王育敏（左）出任。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市長盧秀燕連任成功，副市長由黃國榮、 王育敏出任，但第三位副市長尚未確認，外傳將由前立委顏寬恒接任。對此，台中市府火速澄清，是一場誤會，緣起於政務委員張景森在就職典禮時，看見副議長顏莉敏，口誤將其喊成顏副市長，結果誤傳成顏寬恒要接任副市長。

盧秀燕25日就職典禮，由張景森擔任宣誓就職的監誓人，針對外傳顏寬恒是第三位台中副市長的可能人選，中市府昨晚發出澄清聲明。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲張景森擔任盧秀燕市長宣誓就職的監誓人。（圖／記者白珈陽攝）

台中市府表示，有關外界部分人士揣測台中市第三位副市長人事一案，台中市政府說明，張景森政務委員致電黃崇典秘書長，表示昨日台中市政府就職典禮因看見顏莉敏副議長作為嘉賓到場，加上座次安排，才會口誤把顏副議長講成顏副市長，不料被訛傳為「顏副市長破局」，特此澄清。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中市長就職典禮，顏莉敏被安排在盧秀燕左側第一位。（圖／記者白珈陽攝）

市府進一步表示，第三位副市長未來將依據施政藍圖考量延攬，該問題之前已經回答過，無需針對個別人選無端揣測。

顏寬恒26日出席沙田立體停車場啟用典禮時，媒體也關心此議題，他則駁斥「黑白講」。

▲▼ 。（圖／截取自顏寬恒臉書）

▲針對接任台中副市長一說，顏寬恒駁斥「黑白講」。（圖／截取自顏寬恒臉書）

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