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大陸 大陸焦點 特派現場

被8年男友分手！長髮女狂相親「1年上百人」：想在35歲前生孩子

北京一名女子在一年內和100人相親。（圖／翻攝自微博）

▲女子在一年內和100人相親。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

難以想像！大陸一名32歲女子在北京生活10年，去年和交往8年的男友分手，而且也失去了工作，為了趕快找到對象，她開始頻頻約會，最高紀錄一天可以見3個人，如今已經相親超過100人，希望可以盡快找到生命中對的人。

根據《網易號》報導，女子工作10年，去年底被裁員，轉行做直播，但情況不理想，整整半年都沒有收入，談過一段8年的戀愛的她，分手之前完全沒有跡象，感覺一切都很不真實，她自己的解釋是「男方跟別人在一起了」，但後來反省後，發現自己有很多地方做得不好，可能對方需要更多的體貼和關心，但是她沒有察覺，也沒有去做。

由於工作切斷她的交友圈，可以接觸的人是有限的，失戀沉澱2個禮拜後，她便開始到處相親，一年內見了大約100多人，最高紀錄一天見3個人，包括金融業、玩音樂的。第一次見網友的經驗很特別，一見面被帥到，是一名肌肉男，說話聲音很有磁性，吃完飯準備搭計程車回家時，對方突然拉住她，深情望著她詢問：「我家就在附近，妳可以不回家嗎？」不過她還是直截了當拒絕。

女子希望可以在35歲前生孩子。（圖／翻攝自微博）

▲女子希望可以在35歲前生孩子。（圖／翻攝自微博）

女生通常被生育年齡受限，連她也不例外，坦承想生2個孩子，因此壓力也就更大，不過她不強求，給自己訂下目標，至少要在35歲之前生下第1個寶寶，之後的事就未來再說。她認為，年齡真的不是束縛，人生的刻度是自己在刻的，自己真的要走什麼路，不是別人的一句話就好，「我覺得每個人的人生路就是不一樣的」，她向大家勸世，自己永遠是自己最大的信心來源，沒有什麼規定做法是規定超過30歲就得怎麼樣，不能讓自己過後悔的人生，接受是唯一的選擇，越早接受越好，必須面對和接受，堅信自己可以往前走。

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