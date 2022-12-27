蔡英文時隔745天為何給訪？　前綠委分析「繼續執政」關鍵

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

總統蔡英文27日將為恢復義務役1年制相關方案一事召開記者會，向社會各界報告及接受媒體提問，而這也是她自2020年12月12日、時隔745天後再次接受訪問。民進黨前立委郭正亮分析，選這個題目開重大記者會，是因為蔡英文知道美國在看，這是美國要的議題，她知道後續任期需要美國力挺，民進黨要繼續執政也要美國支持。

郭正亮在《大新聞大爆掛》表示，蔡英文開重大記者會，就是做一個正式表態，國安會議通過兵役延長，而且是由她做出的決策，因為這件事是美國想要的。

郭正亮也說，民進黨團總召柯建銘還用了怪招，兵役過去六次的役期調整，都沒有經過立法院投票，是國防部直接公布，立法院沒把它變成審查案就接受，但這回柯建銘主動要求，他又是執政黨，通常要求變成審查案的是在野黨，因此柯建銘這一步顯然是要把國民黨拉下水，說兵役役期是朝野共識。

蔡英文27日10點將於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」進行討論；而中午12點，則將邀請執政黨立法院黨團及立委，在台北賓館進行溝通討論；此外，蔡英文將在下午3點半於總統府召開記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。

據了解，本次兵役的調整，重點並非著重在役期延長的時間，而是在訓練內容的調整；外傳義務役訓練，有望比照志願役入伍訓練，以實戰化為主，同樣包含：一般課程、體能戰技、兵器教練、戰鬥教練等，另新增戰場抗壓、健康管理、戰傷救護等，而如果以113年為徵集基準，推算這次兵役制度調整，確定會影響到民國94年次出生的役男，但最終方案仍待蔡英文宣布。