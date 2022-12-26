質疑兵役延長改審查政治目的　民眾黨團：過去怎沒這麼尊重民意？

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文明日召開國安高層會議後，擬宣布兵役延長一年，待29日行政院會核定後，全案送立法院查照，但民進黨立法院黨團總召柯建銘擬將「查照案」改為「審查案」。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今（26日）說，兵役延長方面總統府跟國防部先前說法前後不一，現在又轉彎要審查，「過去怎麼沒有這麼尊重民意？」邱也質疑此舉是要在野黨共同承擔責任，蔡政府恐有政治利益考量。

▲邱臣遠（圖右）、張其祿26日舉行民眾黨團時事回應記者會。（圖／民眾黨團提供）

邱臣遠與黨團幹事長張其祿26日上午召開記者會，針對兵役延長政策，邱臣遠指出，上周蔡英文已經對外宣布要召開國安高層會議，但相關的查照案改交審查案，讓朝野各黨共同承擔，看得出蔡英文執政下的民進黨，甩鍋不負責任的態度，要權力不要責任，碰到事情就是政治考量。

邱臣遠質疑，過去總統府與國防部長邱國正在兵役延長上前後說法不一、矛盾，拖拖拉拉，原本年底前就要公告，現在可能要送交審查案，綑綁在野黨一起共同承擔責任，是不是為了民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農補選？還是其他的政治利益？

邱臣遠表示，民眾黨團希望這麼重要的國家安全防衛意識，府方態度要一致，國家領導人要把國人帶向哪裡？不是遇到事情就轉彎，如果連這樣做決定的決心都沒有，國人會提出相關質疑。

媒體詢問，查照改為審查是否覺得要在野黨背書？邱臣遠回應，兵役延長方面總統府跟國防部先前說法前後不一，現在又轉彎要審查，「過去怎麼沒有這麼尊重民意？」民進黨抗中保台喊得震天響，但碰到事情就轉彎，名符其實要權不要責任的態度。

邱臣遠也說，民眾黨團要求的是有效的訓練內容，而非讓役男在部隊內虛度光陰。