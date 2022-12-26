　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

質疑兵役延長改審查政治目的　民眾黨團：過去怎沒這麼尊重民意？

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文明日召開國安高層會議後，擬宣布兵役延長一年，待29日行政院會核定後，全案送立法院查照，但民進黨立法院黨團總召柯建銘擬將「查照案」改為「審查案」。對此，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠今（26日）說，兵役延長方面總統府跟國防部先前說法前後不一，現在又轉彎要審查，「過去怎麼沒有這麼尊重民意？」邱也質疑此舉是要在野黨共同承擔責任，蔡政府恐有政治利益考量。

▲邱臣遠（圖右）、張其祿26日舉行民眾黨團時事回應記者會。（圖／民眾黨團提供）

▲邱臣遠（圖右）、張其祿26日舉行民眾黨團時事回應記者會。（圖／民眾黨團提供）

邱臣遠與黨團幹事長張其祿26日上午召開記者會，針對兵役延長政策，邱臣遠指出，上周蔡英文已經對外宣布要召開國安高層會議，但相關的查照案改交審查案，讓朝野各黨共同承擔，看得出蔡英文執政下的民進黨，甩鍋不負責任的態度，要權力不要責任，碰到事情就是政治考量。

邱臣遠質疑，過去總統府與國防部長邱國正在兵役延長上前後說法不一、矛盾，拖拖拉拉，原本年底前就要公告，現在可能要送交審查案，綑綁在野黨一起共同承擔責任，是不是為了民進黨台北市第三選區立委補選候選人吳怡農補選？還是其他的政治利益？

邱臣遠表示，民眾黨團希望這麼重要的國家安全防衛意識，府方態度要一致，國家領導人要把國人帶向哪裡？不是遇到事情就轉彎，如果連這樣做決定的決心都沒有，國人會提出相關質疑。

媒體詢問，查照改為審查是否覺得要在野黨背書？邱臣遠回應，兵役延長方面總統府跟國防部先前說法前後不一，現在又轉彎要審查，「過去怎麼沒有這麼尊重民意？」民進黨抗中保台喊得震天響，但碰到事情就轉彎，名符其實要權不要責任的態度。

邱臣遠也說，民眾黨團要求的是有效的訓練內容，而非讓役男在部隊內虛度光陰。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
IKEA新開幕炸人潮！　從賣場排到戶外
快訊／恩恩案監察院通過糾正侯市府、衛福部
快訊／英系立委串聯呼籲　全民普發「現金1萬元」
明年補班6天！「公司發1問卷」他氣炸　一派人逆風喊：最爽了
快訊／北韓入侵領空！　南韓仁川、金浦機場「飛機暫停起飛」
小黑狗死狀曝！遭獼猴「麵條般拉長」斷脊椎　5天內活活餓死
快訊／北韓無人機侵犯領空！南韓戰機緊急升空　準備擊落　
狂發「確診者補助」簡訊！　台人被騙6000萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

跨派系立委齊喊還稅於民　邱臣遠籲「每人至少發1萬」縮貧富差距

南檢分案調查台南議長選舉　新科議長邱莉莉：儘快弭平紛擾！

議長選舉跑票連環爆　國民黨：花蓮、基隆、台南明召開考紀會開鍘

快訊／恩恩案監察院通過糾正侯市府、衛福部　調查報告明公布

快訊／英系立委串聯呼籲　全民普發現金1萬元

蔣中正照片後還會有歷史大禮！　王世堅：請蔣萬安慢慢吸收

游盈隆指國安會議非民進黨敗選檢討　批綠營還欠人民「這1事」

質疑兵役延長改審查政治目的　民眾黨團：過去怎沒這麼尊重民意？

若要換閣揆人選有誰？　賴清德子弟兵曝：陳建仁接手機率高

饒慶鈴感恩慶就職　將成立「慢經濟學院」拚文化首都

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

呆萌水豚泡柚子浴慶冬至　日動物園：已有40年傳統

9個月不見！萌娃視訊爸　下秒本尊突出現錯亂爆哭

蕭煌奇唱《阿嬤的話》情緒潰堤　哭喊：阿嬤，我們都很想祢...

女三寶路肩迴轉2車道　「害3名車連環撞」釀禍

牽孩走斑馬線無車禮讓　他轟行人地獄：還按喇叭

跨派系立委齊喊還稅於民　邱臣遠籲「每人至少發1萬」縮貧富差距

南檢分案調查台南議長選舉　新科議長邱莉莉：儘快弭平紛擾！

議長選舉跑票連環爆　國民黨：花蓮、基隆、台南明召開考紀會開鍘

快訊／恩恩案監察院通過糾正侯市府、衛福部　調查報告明公布

快訊／英系立委串聯呼籲　全民普發現金1萬元

蔣中正照片後還會有歷史大禮！　王世堅：請蔣萬安慢慢吸收

游盈隆指國安會議非民進黨敗選檢討　批綠營還欠人民「這1事」

質疑兵役延長改審查政治目的　民眾黨團：過去怎沒這麼尊重民意？

若要換閣揆人選有誰？　賴清德子弟兵曝：陳建仁接手機率高

饒慶鈴感恩慶就職　將成立「慢經濟學院」拚文化首都

蔡英文多一點民間行程　人民感受更不同

台中88歲騎士閃違停！撞公車險遭輾　乘客：碰一大聲我以為做夢

友人借365元沒還！他問1句話被嗆「你很急嗎一直要」...網看傻

跨派系立委齊喊還稅於民　邱臣遠籲「每人至少發1萬」縮貧富差距

半夜把老婆忘在路邊！男開車一人離開　讓她狂走20km求援

窗外2支電塔怕爆！他揭這裡「整座變電廠」加持房價：2000萬搶著買

宋逸民為何謊稱「擦肩太魯閣慘劇」？前教友爆：他說這樣更多人看演唱會

南檢分案調查台南議長選舉　新科議長邱莉莉：儘快弭平紛擾！

過期烏骨雞賣全台！「丟給豬吃」想滅證　立崧食品負責人遭起訴

議長選舉跑票連環爆　國民黨：花蓮、基隆、台南明召開考紀會開鍘

塞車逆向踢鐵板！白車「倒退嚕109秒」　網：看得好療癒

政治熱門新聞

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

快訊／蔡英文明親自宣布義務役恢復1年制方案　睽違2年接受媒體提問

稅收超徵4500億！　綠委槓中央「還財於民」：每人可領近2萬

淡大論文遭撤銷！前宜蘭市長江聰淵道歉

快訊／71共機擾台破紀錄！　國防部：嚴密監控與應處

柯P回來啦！柯文哲今不騎王世堅腳踏車

曾俊傑退黨當上副議長　遭國民黨開除黨籍！

女當選人「就職典禮失蹤」首發聲

台南市議長選舉跑票　李鎮國道歉：被民進黨騙了

中選會公告　陳靜敏、陳琬惠遞補立委

換不掉蘇？游淑慧：蔡英文壓不住了

別不知民間疾苦！　何欣純：應發「現金券」讓全民領得到

快訊／張峻當選花蓮縣議長！宣布：退出國民黨

不斷更新／各縣市正、副議長當選名單一次看

更多熱門

相關新聞

傳陳明通將續留國安局長　王鴻薇轟：蔡政府最大笑話跟汙點

傳陳明通將續留國安局長　王鴻薇轟：蔡政府最大笑話跟汙點

針對兵役延長政策送立法院後可能從「查照案」改為「審查案」，國民黨台北市第三選區立委補選候選人王鴻薇今（26日）批蔡政府極不負責任，眼裡只有選舉利益。至於傳國安局長陳明通獲總統蔡英文信任，將續留至蔡第二任期結束，王鴻薇則轟，這是蔡政府最大笑話跟汙點。

日本自衛隊薪資高仍面臨招募困難

日本自衛隊薪資高仍面臨招募困難

兵役延長教訓年輕人？

兵役延長教訓年輕人？

兵役延長改審查？柯建銘要各黨團表態

兵役延長改審查？柯建銘要各黨團表態

批兵役延長「查照改審查」政治算計　國民黨團：蔡政府敢做不敢當

批兵役延長「查照改審查」政治算計　國民黨團：蔡政府敢做不敢當

關鍵字：

邱臣遠兵役延長國防部民眾黨團

讀者迴響

熱門新聞

一家人被宋逸民教會「強制驅離」

宋逸民教會9大罪狀連環爆！她痛哭：像被放血

快訊／宋仲基驚喜認愛！女方竟是英國人

宋仲基「女友正面高清照」曝！

新人婚禮宴客　菜色豪華卻無人到場

甜蜜交往1年！宋仲基英國女友長相曝光

爆乳田慎節「跟他過耶誕夜」　無修圖照片曝

冷到沒完沒了！　恐有「第3波寒流」時間曝

民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

英文老師「北捷無罩散步」8分鐘

第三波疫情要來了！王必勝：高峰落在2月初

每周上繳收入！藝起發光前教友：離開才是恩典

到日本交換震驚「台灣男生真好」　台妹揭潛規則

女友交往才認「和李宗瑞是好友」！他崩潰偷看淫片比對

宋仲基認愛新女友！　閃離宋慧喬不分30億財產

更多

最夯影音

更多
本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數

本土劇男星「賣到假貨」爆哭道歉！　直播承諾「賣1賠3」慘賠6位數
天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

天外飛來一鳥降落頭上　女兒握拳半蹲秒石化XD

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

韓國老師課堂被拱熱舞　秒上台展魅力學生嗨翻

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面