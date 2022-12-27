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會操很凶！義務役延長1年「月薪破2萬」　訓練項目曝光

記者黃翊婷／綜合報導

總統蔡英文今日（27日）上午10點將在總統府召開國安高層會議，拍板兵役改革政策。這次改革除了導入美軍最新模組化訓練模式之外，每個月的薪資也從6000元提升至2萬元以上；但有軍方官員透露，新兵入伍訓練會操很凶，8周課程共有4大類，還新增戰場抗壓、戰傷救護、求生訓練等項目。

▲步兵203旅砲兵營新制教召訓練進行105榴砲戰術機動演練。（圖／八軍團提供，下同）

▲義務役將重回1年制。（圖／八軍團提供）

蔡英文今日上午10點將於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」進行討論，接著在中午12點邀請執政黨立法院黨團及立委，在台北賓館進行溝通討論，最後將於下午3點半於總統府召開記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。

根據《中時新聞網》報導，2024年元旦之後的義務役入伍訓練時間為8周，包含一般課程、體能戰技、兵器教練、戰鬥教練4大類，此外，還有合理冒險、戰場抗壓、健康管理、運動科學概論、戰傷救護、求生訓練、戰術行軍等新增項目；有軍方官員透露，到時會操很凶。

這次兵力結構改革歷經2年盤整，本次受影響的役男，確定為民國94年次出生者。據了解，這次改革共分為3大亮點，首先第一個亮點，是將兵力結構區分為4大區塊，包括主戰部隊、守備部隊、民防系統、後備系統，用意在於明確防衛任務，未來志願役士兵將成為主戰部隊，負責海、空、領土安全任務，義務役則擔任守備部隊。

第二個亮點，是本次導入美軍最新模組化訓練模式，主要考量現代防衛需求，參考國際各部隊，特別是美軍等具有實戰經驗的先進國家訓練模式，來強化義務役人員的訓練。新制的義務役士兵，必須熟悉班內各種武器操作，包括單兵攜行反裝甲、防空或無人機等運用，同時還要具備協力民防任務的能力，全役期實彈打靶數量，以不低於800發為目標。

第三個亮點，則是大幅調升義務役的薪資，長期以來，義務役士兵的薪資一直維持在6000元左右，這次改革考量兼顧義務役人員生活，以志願役本俸為基礎，大幅度調升每個月薪資，並依勤務性質，給予專業加給，以二兵為例，實領薪資可望超過2萬元。

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