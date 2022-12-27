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明變天！　「連3天大雨」地區曝

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者湯興漢攝）

▲周三起迎風面水氣增多。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，周三到周末北部及東半部容易有些降雨發生，尤其周四至周六的日累積雨量，將有機會達大雨等級。

林孝儒指出，今天（27日）依然是冷空氣減弱環境，預期各地高溫都會再比周一多回升個1-3度左右，而今夜、周三晨低溫普遍落在13-16度，還是要提醒西半部局部沿海空曠或近山平地區，由於雲量較少，多少還是有些輻射冷卻作用影響，仍有機會出現9-12度的低溫。

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林孝儒說，周三開始再度隨著新一波東北季風南下，並將一路延續至跨年夜，這段期間氣溫回升幅度又再度被抑制，預估北部及宜蘭氣溫約14-17度、中部及花蓮約14-23度、南部及台東14-26度，但西半部受輻射冷卻影響，局部平地低溫仍是有機會達11-13度。

林孝儒分析，今天開始，迎風面的北部及東半部都還是有些零零星星降雨外，周三到周末台灣附近水氣將有增多趨勢，並配合著東北風環境，北部及東半部就容易有些降雨發生，轉為濕濕涼涼的天氣型態，尤其周四至周六的日累積雨量，將有機會達大雨等級。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

林孝儒提到，而背風面的中南部影響倒是不大，仍是以晴時多雲的天氣為主，雖然周四、周五雲量慢慢有點增多的機會，局部地區轉為多雲天氣，但大致上不太有降雨的影響。

林孝儒提醒，安排跨年夜至元旦的行程時，要注意北部及東半部的降雨情況，天氣型態偏濕濕涼涼以外，中南部的天氣雖然說相對比較穩定，但要留意日夜溫差變化大的情形。

林孝儒表示，而元旦到下周一東北季風減弱，各地氣溫普遍會再回升1、2度左右；但目前來看，快的話下周一晚間起將再度有一波冷空氣南下，影響一連幾天，氣溫又將有些降幅而較冷。

林孝儒指出，雖然目前冷空氣南下的強度，為東北季風或是達大陸冷氣團仍有待觀察，但好消息大概就是屆時伴隨水氣並不多，北東部降雨將有機會減緩些。

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