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土木監工驗收機房「亂拔4顆硬碟」看一下　結果慘賠82萬

▲電腦,駭客,工程師,工作,寫程式。（圖／取自免費圖庫「pexels」）

▲高雄一名土木監工擅自到機房拔4顆硬碟查看，卻造成硬碟毀損。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／高雄報導

高雄一土木技師郭姓副理協助中華電信驗收監視系統汰換工程，卻擅自進入機房，將4顆運轉中的硬碟硬拔出來查看，造成硬碟運作異常，中華電信也向他求償硬碟修復費，案經高雄地院審理，認為郭男造成4顆硬碟受損，判他要賠82萬元。

判決指出，中華電信於2018年，向經濟部加工出口區承攬高雄園區監視系統汰換案，因而管理一處監視器系統機房，該機房由任職於土木技師事務所的郭姓專案經理協同驗收。

中華電信指控，郭男於2019年9月4日、5日進入機房，將運轉中的伺服器硬碟強行拔出來查看，而後伺服器硬碟就出現異常。當時中華電信透過遠端監控，發現有人曾進去機房將設備打開，向警察備案後，調看現場監視器發現郭男2度未經允許進出機房，遂認為他造成硬碟毀損，向他求償修復費用82萬元。

全案審理時，郭男辯稱他只拔了1個伺服器硬碟，而且硬碟也沒有毀損，他不需付修復費用。

不過法官認為，郭男在偵查中曾坦承有連續拉拔3、4個硬碟的熱插拔，想查看硬碟的廠牌型號。另硬碟廠商也作證「因為硬碟是24小時運作，運作中若拔除，就有可能造成資料遺失或磁區損毀」、「郭男所說的方式就是比較強制的方式拔出來，容易造成毀損」，認為郭男毀損硬碟，顯有過失，要賠中華電信82萬元，全案還可上訴。

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