高雄貪官3年索賄414萬　廠商被迫做假帳行賄下場曝

▲前高雄公車處技正因索賄414萬元遭判刑定讞已入監。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

前高雄市車處技正翁進裕利用承辦採購機會，從2011年到2013年間，向9家廠商索取現金、禮券、筆電等賄賂，總不法所得超過414萬元，被法院依貪污等罪判刑10年，褫奪公權5年確定後，其中1家廠商負責人和承辦員為了從公司拿錢做假帳，涉嫌違反《商業會計法》，台北地檢署考量犯案情節，26日處分2人都緩起訴。

根據確定判決，翁進裕2010年底開始在高雄市公共汽車管理處擔任技正，2011年起，負責承辦「公車監視錄影系統修復及定期保養」、「採購低地板大客車」、「車動態資訊系統維運案」等標案，卻多次以「上面要打點」、「之前的廠商都會有回饋」等理由，向先後9家廠商索賄。

由於翁進裕行徑過於囂張，廉政署南調組獲報展開監聽跟監，2013年6月28日晚上，趁翁收賄時當場人贓俱獲，並查扣裝有1萬元的信封，總計翁進裕3年間獲得現金賄賂以及2台筆電、3支hTC手機，還有賣場禮券等共計不法利益414萬5093元，翁進裕遭起訴後自白犯罪，並繳回部分所得，高雄地院1審重判徒刑16年，二審改判10年，經最高法院駁回上訴定讞。

至於涉嫌行賄的廠商都獲得檢察官職權不起訴，僅有1家參與2次太陽能圓筒式站牌標案的業者，因為要擠出約18萬元的現金以及購買紅酒禮盒，在公司帳冊上動手腳，被另案依《商業會計法》移轉由台北地檢署偵辦，檢察官考量相關犯罪原由以及情節後，決定給予涉案公司孫姓負責人、黃姓承辦人員都緩起訴處分，條件式個要繳庫10萬元、5萬元。