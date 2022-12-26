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公廁衛生紙新抽法　她喊難用「拉斷就沒了」！網友2原因反推爆

▲▼ 廁紙,上廁所,衛生紙。（圖／CFP）

▲原PO喜歡滾筒式的衛生紙。（示意圖／CFP）

記者施怡妏／綜合報導

外出到公共廁所的衛生紙大多是使用「捲筒式」，如今有不少已經改成「中央抽取式」，就有網友表示，看到中央抽取式的衛生紙都會很崩潰，抽出來的衛生紙皺巴巴就算了，還有可能會斷掉，喜歡原本的捲筒式，貼文一出，網友卻一面倒反推，「超愛這種，防髒還能防那些愛偷衛生紙的人」。

原PO在Dcard上發文，「衛生紙變成這樣好不方便…」最近公共廁所的衛生紙，都換成中央抽取式，「我覺得好不方便」，抽出來的衛生紙皺巴巴，還要一張張攤開來鋪平，最崩潰的是，還沒抽到想要的長度就斷掉了，「衛生紙斷在裡面就要弄好久，有人有什麼實用小技巧嗎？」

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貼文一出，網友們一面倒大讚抽取式衛生紙，乾淨又能防被偷，「超愛這種，很討厭那種捲筒的，缺德的人會拉一大條，垂垂在地上」、「我也覺得這種比較好，就是多抽個幾次而已，不止防髒，還能防那些愛偷衛生紙的人」、「捲筒都要左右滾才找得到，這個方便許多」、「滾筒的我前面一段一定丟掉，感覺一堆人摸過很噁」、「這種乾淨多了，捲筒式常常找不到頭，要摸一整圈」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲衛生紙斷掉，讓原PO超崩潰。（圖／翻攝自Dcard）

還有網友抽取的小技巧，「把速度放慢！我發現抽慢一點通常都不會斷掉」、「握著最底，慢慢拉，應該沒那麼難」、「慢慢輕輕得拉，至少可以拉出3-4截，」、「平行慢慢抽出來，基本上不太會斷喔，我上次實驗抽了1公尺還沒斷，如果斷了，可能真的是衛生紙太薄，沒什麼技巧了」。

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