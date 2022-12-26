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到日本交換太衝擊「台灣男生真好」　台妹揭潛規則！

▲▼撿屍,開趴,男女,約砲,約炮。（圖／PAKUTASO）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友到日本當交換生數月，也積極參加社團活動，認識了不少人；沒想到，那裡一堆潛規則，讓她相當不適應，更令她心情複雜的是，社團裡的日本男生外表文質彬彬，私底下卻瘋狂議論、評價女生們，「在台灣活了21年，沒有這麼不舒服過。」

女網友在Dcard娓娓道來，她目前交換到日本一間很不錯的大學，並加入某個社團，認識不少中國人和日本人，大家周末會一同出遊，氣氛非常和樂，也全然沒有排外的情形，起初她覺得日本男生都好紳士，不僅溫柔體貼、穿著得體，相較台灣男生也穩重許多；然而，隨著相處的時間漸長，才發現他們許多行為，都讓她難以接受。

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原po直言，「他們真的很喜歡『色戀』這檔事，社團的女孩們在加入後，幾乎無一倖免被男生追求，我在社團已公告在台灣有男友了，也被講話次數用手數得出來的男生告白，他們簡直像披著羊皮的狼、很飢渴，那種被虎視眈眈注目著的感覺，很不舒服。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

當時，一群人剛進到社團，她回家後立刻收到喝酒的邀約，其他女生也都有，只有一位外型姣好、高挑的妹子沒有，「她知道後很難過，覺得他們很像在選妃，一位講話很直接的人問，她很漂亮耶你們不喜歡她嗎？結果男生回，她身高太高了。」

女網友接著說，「他們超八卦，在酒會上什麼話都講得出來，幾乎都在談論女生的事，哪個女生正啊、誰喜歡誰啊、誰在曖昧啊、誰告白誰啊，其中聽到最傻眼的是，有位文質彬彬的男生被告白了，竟公然說對方長得不好看，社團那麼多可愛的女生，為什麼要選她。」

不僅如此，她也忍不住抱怨當地風氣，「日本的潛規則真的很多，女生講話不能太直接、不能罵髒話，但男生可以，女生要軟軟柔柔才受歡迎，我跟他們社交的很鬱悶，跟他們相處下來，可以感受到他們常常帶特別的眼光評價女生，加上他們表面都很紳士，心情更複雜，也許台灣男生也會，但至少在台灣活了21年，沒有像待在日本短短幾個月這麼不舒服過。」

最後，原po強調，也許剛好這個社團的男生是這樣而已，也可能是自己在台灣的生活圈很單純，「這也只是我看到的一小部分，每個人心中都有自己的日本、自己的台灣。」

▲▼ 日本,日本女孩,女孩,京都,和服,浴衣。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

對此，網友們紛紛回應，「台灣男生也會啊，只是妳剛好沒遇過，我認識的台男都私底下在評論女生外貌，講的話都很難聽，有時候還當著人家的面竊竊私語，以為別人沒聽到」、「看群體吧」、「台男是被女生訓練到不動聲色了，妳去國外被衝擊是很正常的」、「台灣男生私底下也是啊，只是平常沒那麼紳士，所以反差沒那麼大耶」、「難得看到是抱怨日本，大部分都是抱怨韓國人」。

另外，也有人點頭表示，「那裡沙文本來就很嚴重，還有就是潛規則、社會壓抑也蠻明顯的，他們只有漫畫動漫比較夢幻啦」、「推軟軟女生那段，日本待久了，真的有種稜角和特色被磨平的感覺，所有女生都是清一色軟軟柔柔、可愛笑瞇瞇的形象」、「我朋友之前在日本讀研究所，常常自己煮飯帶便當，不小心煮太多就帶去學校問有沒有人要吃，被問的人以為我朋友喜歡他，後來就在酒會毛手毛腳」。

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