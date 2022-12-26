快訊／疫情連6日升溫！本土+14162　較上周一狂增37%

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增14162例本土病例，另增72例境外移入、14例死亡。指揮中心表示，本土疫情自上周三起連6日升溫，今日通報病例較上周同期1萬0318例增加37%；上周累計病例合計12萬0775例，較上上周10萬7301例增加12.6%。

指揮中心表示，今日新增之14,162例本土病例，為6,628例男性、7,525例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,812例)，臺中市(1,827例)，桃園市(1,691例)，高雄市(1,451例)，臺北市(1,446例)，臺南市(1,144例)，彰化縣(652例)，新竹縣(641例)，新竹市(426例)，苗栗縣(365例)，屏東縣(273例)，雲林縣(271例)，南投縣(223例)，宜蘭縣(192例)，基隆市(174例)，嘉義縣(161例)，花蓮縣(143例)，嘉義市(89例)，金門縣(80例)，臺東縣(54例)，澎湖縣(46例)，連江縣(1例)。

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▲12/26新增病例。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增14例本土病例死亡個案，為11例男性、3例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染且具慢性病史、11例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年11月29日至12月23日，死亡日期介於12月17日至12月23日。

指揮中心說明，今日新增72例境外移入個案中，為38例男性、34例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，分別自韓國(2例)，中國、日本、英國及泰國(各1例)移入，另66例感染國家調查中。入境日期介於今年11月29日至12月24日。

指揮中心統計，截至目前國內累計20,618,658例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,904,089例排除) ，其中8,713,634例確診，分別為39,514例境外移入，8,674,066例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,113例COVID-19死亡病例，其中15,096例本土，個案居住縣市分布為新北市2,948例、臺北市1,644例、臺中市1,608例、高雄市1,482例、臺南市1,126例、桃園市1,120例、彰化縣950例、屏東縣585例、雲林縣497例、南投縣492例、苗栗縣414例、嘉義縣392例、宜蘭縣322例、基隆市313例、花蓮縣262例、嘉義市258例、新竹縣254例、臺東縣192例、新竹市163例、金門縣37例、澎湖縣37例；另17例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲12/26本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）