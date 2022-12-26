民國94年生役男確定兵役延長！　1年訓練內容尚在最後精修

▲兵役延長確定影響民國94年生役男。（圖／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文27日將召開國安高層會議，就義務役恢復1年制，以及訓練內容進行最後討論，預計會中就會拍板相關方案，並在下午親自召開記者會宣布方案細節。據了解，如果以113年為徵集基準，推算這次兵役制度調整，確定會影響到民國94年次出生的役男。

蔡英文明天上午10點，將於總統府召開國安高層會議，就「強化全民國防兵力結構調整方案」進行討論；而明天中午12點，則將邀請執政黨立法院黨團及立委，在台北賓館進行溝通討論；此外，蔡英文將會在下午3點半於總統府召開記者會，向社會各界報告並接受媒體提問。

據了解，本次兵役的調整，重點並非著重在役期延長的時間，而是在訓練內容的調整；外傳義務役訓練，有望比照志願役入伍訓練，以實戰化為主，同樣包含：一般課程、體能戰技、兵器教練、戰鬥教練等，另新增戰場抗壓、健康管理、戰傷救護等。

不過，事實上，相關訓練方案仍在做最後精修階段，確切版本今天才會定案。據了解，在這次訓練內容的討論過程中，除了討論官兵打靶數量，訓練細節之外，過去傳統的訓練模式一直是癥結點，包括「刺槍術」是否需要保留，軍方態度強硬，認為可以練心，但國安系統認為，需符合新型態的戰場模式，可以透過多元化的方式來調整，雙方遲至近日都還在爭論。

至於可能受到影響的役男，以113年徵集來推算，普遍認為是民國95年次出生的役男會受到影響，但由於兵源問題，確實是以民國94年次出生之役男會受影響。