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增4例BF.7！來自陸港、日本　羅一鈞：2大病毒株可能成為下波主流

▲▼12/26中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布國內上周新增86例基因定序結果，其中有33例本土，53例境外。值得注意的是，本土新增1例BF.7個案，另境外檢出4例BF.7，分別有2例來自中國大陸以及日本、香港各1例。醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前觀察變異株中BA.2.75有微幅增加趨勢，後續有可能成為下波主流病毒株，不過國際觀察BQ.1有可能也會逐漸增加。

羅一鈞表示，上周86例定序中，本土仍以BA.5佔多數，有27例，佔比82%，第二名是BA.2.75，有4例，佔比12%，再來是BQ.1和BF.7各1例，佔比3%。

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境外移入定序中，BA.5有20例，佔37%、BA.2.75也17例，佔32%、BQ.1有8例，佔15%、 XBB有4例，佔8%、BF.7有4例，佔8%

羅一鈞說，比較特別是BF.7的境外移入，有2例來自中國大陸，香港和日本各有1例，而上周監測的53例境外移入，有檢出7例來自中國大陸的定序結果，其中BF.7有2例，BA.5有5例，並未發現其他變異株。

至於哪個病毒株可能成會下波疫情主流，羅一鈞坦言，BA.2.75有微幅增加趨勢，後續會不會繼續增加，成為下波主流病毒豬是有可能性的，不過國際觀察BQ.1有可能會逐漸增加，這兩病毒株可能是下波在流行後期，會看到比較明顯增加狀況。

▲▼12/26新興Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

▲12/26新興Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

▲▼12/26上周境外移入及本土Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

▲上周境外移入及本土Omicron變異株監測結果。（圖／指揮中心提供）

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