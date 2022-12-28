過年必備！超商「巨大兔年包裝零食」來了　加碼送超Q帆布包、抱枕

▲7-11開賣大包裝零食。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

2023新年即將到來，民眾的聚會也跟著變多，而聚會當然要準備滿滿的零食！就有超商即日起推出多款「大包裝零食」，不僅有超Q兔年應景包裝，還要送帆布袋、抱枕或陶瓷盤，2023/1/1起指定品項還可享「任2件79折、4件75折」優惠。

▲大包裝零食還是兔年設計超可愛。（圖／記者周姈姈攝，下同）



7-11即日起開賣多款大包裝零食，首推超應景「百事兔年歡樂組合包」，樂事與LINE重磅聯名，粉色包裝超可愛，還加碼送聯名帆布袋與絨毛抱枕；「聯華休閒綜合兔年歡樂包」附贈懶散兔與啾先生收納袋6件組；「華元Hello兔兔好野菜田園綜合包」可任選贈品要Hello兔兔束口袋或陶瓷盤，以上新品於2023/1/1～1/8止皆可享任2件79折、4件75折。

▲▼「百事兔年歡樂組合包」附贈聯名帆布袋、抱枕（上圖）；「聯華休閒綜合兔年歡樂包」附贈懶散兔與啾先生收納袋6件組（下圖）。



另外也同步販售多款過年量販包裝零食，像是「良澔東港漁季－鱈魚捲燒」、「真魷味非常香辣口味」、「山內沖繩紅薯風味蛋糕捲」、「饕海王小龍蝦風味經典脆片」及「好多小雞組合包」等，最低可享買1送1優惠。

▲麥當勞歡樂送限時「4大品項買1送1」。（圖／翻攝麥當勞官網）

麥當勞即日起至2023/1/10祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「Y2023」，即可享有「勁辣香雞翅」、「蘋果派」、「冰經典那堤」、「熱經典那堤」（4擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。