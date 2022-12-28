　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

過年必備！超商「巨大兔年包裝零食」來了　加碼送超Q帆布包、抱枕

▲▼超商兔年大包裝零食。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲7-11開賣大包裝零食。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

2023新年即將到來，民眾的聚會也跟著變多，而聚會當然要準備滿滿的零食！就有超商即日起推出多款「大包裝零食」，不僅有超Q兔年應景包裝，還要送帆布袋、抱枕或陶瓷盤，2023/1/1起指定品項還可享「任2件79折、4件75折」優惠。

▲▼超商兔年大包裝零食。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲大包裝零食還是兔年設計超可愛。（圖／記者周姈姈攝，下同）

7-11即日起開賣多款大包裝零食，首推超應景「百事兔年歡樂組合包」，樂事與LINE重磅聯名，粉色包裝超可愛，還加碼送聯名帆布袋與絨毛抱枕；「聯華休閒綜合兔年歡樂包」附贈懶散兔與啾先生收納袋6件組；「華元Hello兔兔好野菜田園綜合包」可任選贈品要Hello兔兔束口袋或陶瓷盤，以上新品於2023/1/1～1/8止皆可享任2件79折、4件75折。

▲▼超商兔年大包裝零食。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

▲▼「百事兔年歡樂組合包」附贈聯名帆布袋、抱枕（上圖）；「聯華休閒綜合兔年歡樂包」附贈懶散兔與啾先生收納袋6件組（下圖）。

▲▼超商兔年大包裝零食。（圖／記者周姈姈攝、7-11提供）

另外也同步販售多款過年量販包裝零食，像是「良澔東港漁季－鱈魚捲燒」、「真魷味非常香辣口味」、「山內沖繩紅薯風味蛋糕捲」、「饕海王小龍蝦風味經典脆片」及「好多小雞組合包」等，最低可享買1送1優惠。

▲▼麥當勞歡樂送4大品項買1送1。（圖／翻攝麥當勞官網）

▲麥當勞歡樂送限時「4大品項買1送1」。（圖／翻攝麥當勞官網）

麥當勞即日起至2023/1/10祭出限時「買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「Y2023」，即可享有「勁辣香雞翅」、「蘋果派」、「冰經典那堤」、「熱經典那堤」（4擇1）任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台不適用此活動。

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
紓困振興有新方案！蔡英文瞄準經濟產業
快訊／海軍新訓鑑測爆意外　士官右手手指遭炸傷
朱芯儀被「家長群組」逼走！　無奈將3歲兒轉學
男童「高壓電線掛身上」玩盪鞦韆！驚悚影片曝光
獨／國道哀戚招魂！他上月痛失愛妻　母幫顧小孩又遇死亡車禍
快訊／陸對台新人事！　他接任國台辦主任
基本工資要漲了！2023元旦「11項新制」懶人包看這裡
前教友爆宋逸民「太魯閣假見證」！工作人員PO證據

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

過年必備！超商「巨大兔年包裝零食」來了　加碼送超Q帆布包、抱枕

【廣編】寶島眼鏡極舒適系列！2023纖細輕款極致無痕　輕鬆解決你的配戴困擾

花百元換日本、韓國機票！量販店開賣「兔年刮刮卡」　限量7萬張

100元入手！4大超商「新春福袋」快看　瑪莎拉蒂、400萬現金直接送

只有3天！超商「大杯美式下殺30元、拿鐵36元」　指定零食買1送1

400萬現金大放送！全家「12款兔年福袋」開箱　還有2台賓士等開回家

年終聚餐瘦身攻略！餐前「這動作」很重要　一週能減4公斤！

豪送300萬現金、休旅車！　「8大通路福袋」外送平台買得到

錢錢這樣裝才可愛！超商最新「兔年紅包袋」　還有獨家軟綿綿春聯

跨年夜注意！2大外送平台「交管區暫停外送」　Uber這功能也不能用

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

孫錫久《地下菁英》變正義刑警追影帝　「賭場梟雄」崔岷植靠腦賺百億

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

小學生超狂造句大集合　「我很動ㄘ」老師看傻

黃金鼠被媽從背後伸手戳！　怒轉頭張嘴網笑：像在罵人

過年必備！超商「巨大兔年包裝零食」來了　加碼送超Q帆布包、抱枕

【廣編】寶島眼鏡極舒適系列！2023纖細輕款極致無痕　輕鬆解決你的配戴困擾

花百元換日本、韓國機票！量販店開賣「兔年刮刮卡」　限量7萬張

100元入手！4大超商「新春福袋」快看　瑪莎拉蒂、400萬現金直接送

只有3天！超商「大杯美式下殺30元、拿鐵36元」　指定零食買1送1

400萬現金大放送！全家「12款兔年福袋」開箱　還有2台賓士等開回家

年終聚餐瘦身攻略！餐前「這動作」很重要　一週能減4公斤！

豪送300萬現金、休旅車！　「8大通路福袋」外送平台買得到

錢錢這樣裝才可愛！超商最新「兔年紅包袋」　還有獨家軟綿綿春聯

跨年夜注意！2大外送平台「交管區暫停外送」　Uber這功能也不能用

大專棒聯／陽介仁之子中繼好投　台東大學複賽首勝

北市國民黨議員林杏兒樁腳涉現金買票　20多名里長赴地檢署...他5萬交保

又是他來「還願」！　台南3家宮廟天公爐被埋生雞頭警傳喚送辦

平均地權條例修法該修不修？

民進黨認了！林智堅論文案外溢　鄭文燦：沒及時止血影響選情

和通識同學曖昧！閨蜜一聽「加選同堂課」狂私聊　深夜裝醉床戰

「新疆維納斯」混血五官素顏也超美！9道保養程序後天養成水煮蛋肌

泰國鮮肉CP「YinWar」來台度蜜月！　見台粉許願吃美食、親近大自然

帶狗寄宿棄養？飼主「積欠4萬住宿費」遭爆是慣犯　6店家氣炸提告

快訊／海軍士官新訓「炸斷食指第一節」　專案小組將釐清肇因

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

消費熱門新聞

只有4天！超商咖啡「第2杯0元」爽喝

超商美式、拿鐵買1送1限定4天搶喝

限時6天！超商美式、拿鐵買7送7爽喝

2大外送平台跨年夜交管區暫停外送

年終聚餐瘦身攻略！餐前「這動作」很重要　一週能減4公斤！

全聯福袋頭獎公佈！總價值超過1200萬歷年最高

「8大通路福袋」外送平台就能買到

400萬現金大放送！全家12款兔年福袋開箱

只有3天！超商美式30元、拿鐵36元

超商獨家「史努比限量周邊」1／1開賣

100元入手！4大超商「新春福袋」快看

全聯跨年咖啡買1送1、元旦1元喝美式

迎接兔年！超商最新紅包袋、春聯

限時搶買！超商大美式28元、拿鐵37元

更多熱門

相關新聞

HOLA台式年味　過完年用也很潮

HOLA台式年味　過完年用也很潮

居家品牌HOLA酷愛聯名，近期與台南百年布行錦源興、台北大稻埕老店有記名茶，在農曆春節前推出一系列台味居家商品，包括抱枕、餐盤組、布紅包袋、糖果盒、餐墊與各類香氛，以烏魚子、啤酒杯、藍白拖、筊杯等元素，以新潮設計妝點年節風光，可愛圖騰即便過完年之後使用也不突兀，好看實用就是真好物。

100元入手！4大超商「新春福袋」快看

100元入手！4大超商「新春福袋」快看

只有3天！超商美式30元、拿鐵36元

只有3天！超商美式30元、拿鐵36元

關鍵字：

美食雲超商新品超商優惠過年兔年

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民「飆罵阿Ben吳東諺」偷拍片被翻出！陳維齡傻眼

藝起發光非教會！黃國倫8年前「被離開」澄清：別汙名化

分手6年女友崩潰！黃河「爆2年交往激戰80女」

年終急尋！兩張千萬發票還沒領　明年1／5截止

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

小甜甜爆鬧翻老公「肢體衝突」！分居還互打官司

快訊／台中公車左轉撞上一家三口！母子雙亡

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

蔡哥突放閃「親密靠肩合照」百萬正妹YTR！

爆被踢出白冰冰節目「楊繡惠正式宣戰」！

公園直接「火車便當」她超配合！

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

獨／宋逸民和雙胞胎弟爆不合！

只有4天！超商咖啡「第2杯0元」爽喝

更多

最夯影音

更多
女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼
美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面