他受傷沒收入1個月房租分3次繳　女房東「聖誕節送禮」暖爆

記者黃翊婷／綜合報導

陳姓網友25日表示，聖誕節收到女房東傳來的訊息，之前因為受傷沒有收入，9月的房租分成3次繳，到12月還有部分尾款沒繳，沒想到女房東直接表示「免了」，讓他超級感動，「這是我這輩子到目前為止，收過最暖心、最雪中送炭的聖誕禮物！」

▲陳男很高興遇到好房東。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

陳男在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，25日收到女房東傳來的訊息，內容提到，「9月房租分3個月攤繳，剩XXXX元就免了，我知疫情期間大家生活都不容易，辛苦了，祝福你闔家身心安康及工作順心如意，吉祥平安」，接著附上一張聖誕快樂的圖片。

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陳男表示，9月的時候因為受傷沒有收入，當時跟女房東說好9月的房租要分成3次繳（10月至12月的房租都有正常給付），但到12月還有部分尾款沒繳，沒想到女房東直接免了尾款，讓手頭不太寬裕的他相當感動，當下馬上回覆，「我真的不知道該怎麼表達對姐的感謝，感恩您的諒解，此份恩情銘記在心！也祝福您身體健康，諸事順心如意！這是我這輩子收到最暖心的聖誕禮物！感謝您！」

陳男隨後在臉書PO文中，再次向女房東表達感謝，「這是我這輩子到目前為止，收過最暖心、最雪中送炭的聖誕禮物！感謝老天沒讓我遇到惡房東，讓我能在這哀鴻遍野的環境下感受到一絲溫暖，真心感謝我的房東！也祝福妳！」

文章公開之後，其他網友紛紛留言表示羨慕，同時也希望陳男能順利度過難關，「能好好活著就不容易了，辛苦了！好房東寒冬送暖，祝她事事順利」、「真希望我也能遇到這種房東」、「別人的房東總是不會讓人失望」、「還缺房客嗎」、「羨慕」。