菜市場蛤蜊「免吐沙」　他買1斤老闆急喊1句話：我被套路了？

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友表示，日前在菜市場買了1斤「免吐沙」的蛤蜊（又稱蛤蚌、蛤蠣），結果老闆突然急喊一句「要吃之前水加鹽巴泡30分鐘，這樣蛤會比較乾淨喔」，讓他覺得自己可能被套路了。文章公開之後笑翻許多網友，還釣出一名廚師留言分享訣竅，他提到，其實蛤蜊送來時都已經吐沙過一次，但他會進行二次吐沙，第二次的鹽含量可以少一點，「與水的比例大概落在千分之2左右」。

▲原PO覺得自己可能被老闆套路了。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，24日去菜市場買蛤蜊，攤販老闆貼了一塊板子，上面寫著「免吐沙」，他覺得這樣很方便，於是買了1斤，沒想到準備離開的時候，老闆突然急忙說了一句「要吃之前水加鹽巴泡30分鐘，這樣蛤會比較乾淨喔」，讓他瞬間愣了一下，「（我）是不是被套路了？」

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文章公開後，網友們紛紛留言調侃，「吐出來的是沙，吃進去的是礦物質」、「老闆是說，你可以免吐沙，只要你不介意吃沙」、「不用吐沙可是要記得泡鹽水」；還有過來人表示，和原PO一樣曾買過標榜免吐沙的蛤蜊，結果煮出一整鍋的沙，「上次就是信了老闆的話，結果煮了一鍋沙」。

至於蛤蜊買回家究竟要怎麼處理，一名廚師在留言區中分享訣竅，他表示，其實蛤蜊送來之前，廠商都會進行一次吐沙處理，他自己則是會進行二次吐沙，「第二次的鹽含量不要太多，與水的比例大概落在千分之2左右」。

莊敬高職餐飲科導師張政也曾在接受媒體採訪時提到，就算是真空包裝的蛤蜊，料理前還是需要清洗、吐沙，民眾可以準備250毫升的水和一匙鹽巴，也可以放一點點香油協助吐沙，有處理過的話，湯煮來會比較白。