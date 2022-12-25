載妹子去耶誕城！他暗爽「終於要脫魯」　結局臉垮了：升級雪橇犬

▲新北耶誕城。（資料照／新北市觀旅局提供）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都會在聖誕節或平安夜約曖昧對象出去，在浪漫氛圍下告白，從朋友晉升為戀人關係。不過，就有一名網友發文表示，他的朋友載妹子去新北耶誕城後，結局卻超心碎，「平安夜直接升級成雪橇犬！」貼文曝光後，讓不少網友嘴角失守。

這名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼文，提到他朋友昨（24日）晚載一個女生朋友去新北耶誕城，在這特別的日子裡約出去，讓好友不禁心想著「終於要脫魯了」，無奈劇情走向卻和原先想像的不同。

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▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

好友把這位女性友人送到耶誕城現場後，便得知自己根本只是工具人，因為對方的男友早就在現場了。這樣的結局便讓好友無奈直呼，平常是單身狗也就算了，平安夜竟還「直接升級成雪橇犬！」

貼文曝光後，底下一票網友忍不住笑回，「雪橇犬直接戳到我的笑點」、「還好不是約摩鐵，結果男朋友在那邊等」、「他絕對是二哈」、「你朋友是計程車司機吧」、「好慘，不過工具人講成雪橇犬突然覺得可愛起來」、「今日最佳笑話」、「比悲傷更悲傷的故事」、「送她下車時，當著她男朋友的面說：今天我很開心，我不會忘記今天的事的」。還有網友直呼，「先承認你就是你朋友」。

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