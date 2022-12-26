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淡大論文遭撤銷！前宜蘭市長江聰淵道歉：尊重審查結果

▲淡大論文遭撤銷，前宜市長江聰淵向校方師長道歉，但絕無故意或抄襲的意圖。（圖／記者游芳男翻攝）

▲淡大論文遭撤銷，前宜市長江聰淵向校方師長道歉，但絕無故意或抄襲的意圖。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

針對淡江大學學倫會審查結果，撤銷前宜蘭市長江聰淵淡江大學校國際企業學系碩士在職專班學位一事，江聰淵聲明表示，尊重審查結果，同時對於造成母校以及愛護、指導他的各位師長遭受無謂的困擾，再次表達最深的歉意，強調該論文或有未盡完善，絕無故意或抄襲的意圖。

論文門中箭落馬的江聰聲明如下：

他過去因家境因素只有五專學歷，因此從政之後把握學習機會，除了在立委服務處主任時期，完成佛光大學公共事務學系碩士在職專班的進修外，在擔任縣議員之後，有感於旅遊觀光的產經課題是宜蘭地方發展重要的議題，因此2010再度前往淡江大學國際企業系碩士在職專班進修。修讀期間，教授指導、同學討論，以及大量文獻資料閱讀的過程，儘管辛苦但收穫豐碩，這些修業過程中的點點滴滴，聰淵受益匪淺、終身難忘，更不忘進修在職專班的初衷，在於擴展個人視野、在於豐富自身知識，對於母校國際企業學系各課程的授課及論文指導教授，聰淵再次表達感謝。

而他遭檢舉之碩士論文，參考資料來源許多是來自宜蘭縣政府的訪談資料、研究內容，或是索取相關局處資料，集中在關注當時大量陸客來台後的旅遊環境衝擊，及當時蘇花公路安全性不足等問題，也因此催生宜蘭非假日觀光產業的相應對策，在當時均獲得口試委員的審查與認可。

這篇論文是在2012年完成，當時並未有比對系統以及界定抄襲的具體規範，檢舉者以當時未有之相似性比對軟體，重新檢視後發現有未註明出處的論文來源，他也親自出席審查說明會表示，內有許多資料來源是採用註腳或頁註的方式列出，因而被相似性比對軟體判定為抄襲；又論文中有許多乃是歷史背景、法規制度、政策發展及眾所周知的基本常識，例如，兩岸關係發展、國內相關法規、蘭陽八景、甚至是觀光客喜好的地方觀光資源，如蔥油餅、礁溪溫泉等名稱，均被列入抄襲比例，顯有不合理之處。

他在碩士研究生尚屬學習階段，對於學術研究的訓練也未臻成熟，因此，論文或有未盡完善之處，對於這些寫作過程中的疏忽造成瑕疵，他再次表達歉意，虛心接受學術上最嚴格的檢驗，也會尊重審查結果，但重申確實絕無故意或是抄襲的意圖。

在職專班提供已有工作經驗的社會業界人士，重新回到學校再度充實知識的管道，其目的除了符合終身教育的精神外，更是希望能讓理論知識與實務經驗做有效的結合，與培養學術研究人才的一般碩士班有所區別。他感謝能有這個機會與管道，彌補過去求學不足，也藉以開拓視野，他的想法就是盡力讀，讀到的就是學到了，也在擔任公職的過程中，都竭盡所能將進修過程中所學所知復以應用到崗位上，應用到地方的發展規劃之上，未來也會繼續努力，也再次感謝各方關心與指教。

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