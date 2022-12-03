蔡適應北大博士學位遭撤銷！　PTT鄉民炸鍋：到底一屍幾命了？

▲蔡適應博士學位被撤銷。（圖／記者林敬旻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

民進黨立委蔡適應在國立台北大學博士論文被檢舉涉嫌抄襲，昨（2）日台北大學審查結果出爐，給出撤銷博士學位的結論。對此，蔡適應回應，向師長及母校再次表達歉意，並依法提出申訴。結果消息一出隨即在PTT炸鍋，不少網友紛紛留言表示「現在到底一屍幾命了？」

今年九合一大選前夕，前新竹市長林智堅的論文被檢舉抄襲，之後爆發一連串論文門事件，當時民進黨立委高嘉瑜就指出，此事恐引發「一屍五命」的慘案，最後也精準預言九合一大選結果。沒想到現在選舉結束，論文抄襲風波仍在民進黨內延燒，2日桃園市長鄭文燦在台大國發所撰寫的碩士論文，才被認定抄襲比例過高，被台大撤銷學位；今日蔡適應也因論文涉嫌抄襲，被台北大學撤銷博士學位。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息曝光後，隨即在PTT掀起討論，網友紛紛留言表示「小智開啟潘朵拉的盒子」、「這個黨會不會太扯啊」、「博士論文也要抄，到底幹嘛唸博士」、「大抄襲時代」、「蔡壁如都辭立委了，你呢？」「連學位都可以騙，可以退出政壇了」、「現在到底一屍幾命了」、「血流成河，全台政治人物都抓出來檢驗看看」、「博士還被撤銷，扯」。

▲PTT鄉民炸鍋。（圖／翻攝自PTT）

蔡適應今年代表民進黨參選基隆市長期間，他在台北大學的博士論文遭檢舉涉嫌抄襲，校方也在9月2日受理檢舉並成立審定委員會。本月2日已經完成審理，並將結果寄送給檢舉人及被檢舉人，蔡適應已知悉自己博士學位被撤銷，稍早他也在臉書發5點聲明回應。

蔡適應聲明如下：

針對國立台北大學學倫會博士論文案說明［尊重審查結果，向師長及母校再次表達歉意，並依法提出申訴］

雖尚未接獲台北大學學倫會通知書，但已經知悉，撤銷博士學位乙事。對本人而言：針對博士論文本文部份附註漏列及對師長與母校造成的困擾再次深表歉意，也尊重審議結果。但有以下幾點心情分享：

1.本人花費近10年完成博士論文，過程中包括田野調查等實證研究，且單一文獻雷同比對僅有2%，具備原創性。

2.學倫會審查過程中，我也親自列席說明論文撰寫過程，也對於論文部份引註漏列表達致歉及願意補正之意。但當時正值選戰激烈時間，或許報告仍不詳實或有簡略，以致審查結果，部份外審委員因本文有部分附註漏列，仍認定為抄襲且撤銷本人博士論文。

3.本人尊重學倫會審議結果，並對本文部份附註漏列再次表達歉意。惟為維護我的權益，將依法提出申訴，並提出相關補充意見。

4.當年本人報考台北大學都市計劃研究所的初衷：乃是在擔任市議員期間看到基隆的退步與停滯，深感都市計劃對於城市發展的重要性。在博士班研習過程中確實學習到許多都市發展與城鄉規劃的專業知識，並運用到後續公共服務過程中。我深深感謝母校老師的栽培與指導。

5.最後，未來會繼續戮力，不敢或忘選民所託，並感謝各方關心與指教。