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AirDrop狂傳下面照！她一周收3次　癡漢關鍵字曝

台北捷運去年7月發生AirDrop性騷擾案，女子搭車時收到猥褻畫面，懷疑是對面的男子犯案而上前查看，男子則因心虛露餡遭逮。（圖／翻攝畫面）

▲台北捷運去年7月發生AirDrop性騷擾案，女子搭車時收到猥褻畫面，懷疑是對面的男子犯案而上前查看，男子則因心虛露餡遭逮。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

蘋果公司隨建即連網路「AirDrop」近年被不少科技癡漢當成性騷擾工具，暴露狂不再躲於暗巷露鳥，而是將自己的下體照以「防疫小知識」檔案名稱為掩護，隨機傳給附近女子，但AirDrop沒有電磁和電信紀錄，科技癡漢難被繩之以法，警方只能呼籲民眾使用手機時應注意網路安全設定，勿隨便開啟內容不明之郵件或訊息以避免受害。

本刊調查，捷運和公車等大眾交通工具已成為科技癡漢犯罪的溫床，他們將自己的猥褻照片用「防疫小知識」、「搭車注意事項」或「今日頭條」等名字為掩護隨機發送，有人不小心接受就能滿足他們心中暴露的快感，有女子「一周就收到3次」，更有人因手機型號老舊而無法按拒絕接收，許多乘客遭猥褻照片轟炸而身心俱疲，但至今只有一人落網。

據了解，台北捷運去年7月發生AirDrop性騷擾案，女子搭車時收到猥褻畫面，懷疑是對面的男子犯案而上前查看，該男子則拔腿就跑，讓女子更加確定是其所為並立刻報警，警方則調閱監視器鎖定男子身分，將他依性騷擾防治法移送法辦。

暴露狂會將自己的下體照以「防疫小知識」等正常檔案名稱為掩護，隨機傳給附近女子，但AirDrop沒有電磁和電信紀錄，科技癡漢難被繩之以法。（示意圖／黃鵬杰攝，圖中非當事人）

▲暴露狂會將自己的下體照以「防疫小知識」等正常檔案名稱為掩護，隨機傳給附近女子，但AirDrop沒有電磁和電信紀錄，科技癡漢難被繩之以法。（示意圖／CTWANT提供）

但知情人士透露，AirDrop犯罪可說是標準的「低成本、低風險、高效益」，癡漢只需動動手指就能讓人崩潰，受害者只能強忍噁心報案，但筆錄時長動輒3、4小時起跳，且AirDrop沒有電磁紀錄，加害者只須立刻更改手機名稱就能躲避責任，大幅增添查緝困難，警方也只能提醒一般民眾使用手機時保護自己、注意網路安全。

捷警隊也建議經常搭乘捷運民眾可將智慧型手機、平板電腦內的AirDrop設定勾選「只限聯絡人」，若發現陌生訊息傳送可拒絕接收，減少被騷擾機會。如若遭遇數位無線匿名傳輸圖文性騷擾，可先錄下記下周邊環境人物，並記錄接收檔案時間、車廂編號或車次班號等，並將接收畫面截圖存證後立即通知捷運公司站務人員、或報警處理。

警方提醒，使用AirDrop或藍芽功能隨機傳送不雅照，供周遭民眾接收，已涉違反散布猥褻物品罪、《性騷擾防治法》，依法最高可處2年有期徒刑及10萬元罰鍰；若傳送未成年猥褻照更涉及《兒童及少年性剝削防制條例》罰則更重。

警方提醒大眾勿接收來路不明的檔案，並將AirDrop調整為只限聯絡人模式，避免在共同空間受到科技癡漢騷擾。（圖／李宗明攝）

▲警方提醒大眾勿接收來路不明的檔案，並將AirDrop調整為只限聯絡人模式，避免在共同空間受到科技癡漢騷擾。（圖／CTWANT提供）

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