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柯P回來啦！柯文哲今不騎王世堅腳踏車　早上7：30走路到台大報到

▲▼柯文哲回歸醫生本業首日行程，會中受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯文哲回歸醫生本業首日行程。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲卸任，26日一早回到台大醫學院報到，預計明年2月退休；柯文哲日前稱要騎「柯黑」台北市議員王世堅的小折腳踏車回台大，但只見今日一早選擇用走路方式代替騎腳踏車，而他也透露，是因為打包行李時，把腳踏車也打包到辦公室了，沒有帶回到家裡，而且騎過去代表還要騎回來，不太方便。

柯文哲26日上午7時30分從家裡出門，準備步行到台大醫學院，展開回歸醫生本業的首日行程。被問到原訂要騎王世堅腳踏車，卻變成走路方式？柯文哲表示，因為要打包時，把腳踏車也打包回辦公室，就沒有帶回家，「我下午會去檢查看看，但後來發現不太方便，騎過去就要騎回來。」

▲▼柯文哲回歸醫生本業首日行程，會中受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

至於王世堅稱要補送「龍袍」給柯文哲？柯文哲稱「哎唷！不要理他」自己回台大有很多事要做，但太久沒回去了，要先到人事處、外科部報到，全部走完流程大概就得花一天。

媒體追問，辦公室是否還是8年前的地下4樓那間？柯文哲提及，因為自己告訴對方不要再用新的，用舊的就可以了，不過自己昨天收到辦公室照片，看到他們連夜在打掃，「第一次回去看時，髒得像垃圾推一樣，昨天傳照片回來發現怎麼乾淨這麼多！」

▲▼柯文哲回歸醫生本業首日行程，會中受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

而今天回去台大心中的感觸，以及要不要去找找老朋友許立民、施景中？柯文哲說，什麼感觸都沒有，「有機會（見面）的話啦！」

另外，關於台北市長蔣萬安也沿用柯文哲的早上7點30分晨會文化？柯文哲稱，「喔！很好很好。」便隨即展開步行到台大上班行程。

▲▼柯文哲回歸醫生本業首日行程，會中受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼柯文哲回歸醫生本業首日行程，會中受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼柯文哲回歸醫生本業首日行程，會中受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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