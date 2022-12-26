聖誕節悲劇！客運墜40公尺困暴漲溪流　全車6死2傷

▲客運巴士夜間打滑墜橋。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

西班牙聖誕節假期期間發生憾事，一輛客運在平安夜（24日）當晚行經西北部地區時，從橋上墜落至暴漲的河流中，釀成6人死亡，僅司機和一名女性乘客倖存。

綜合外電報導，事件發生在加利西亞區（Galicia）一座橋樑，當晚9時30分，一輛客運巴士失事墜入因大雨暴漲的雷瑞斯河（Lerez）中。第一通報案電話來自一名自駕民眾，該民眾發現橋邊護欄被撞出大洞，但因為當時夜深還下著大雨，無法看到下方40公尺深的地方是否有任何車輛或人員受困。

接著警消接獲另一通電話，客運巴士內的人焦急表示車輛打滑墜河，此刻大量河水正在湧入車內。獲報後警消趕赴現場，在大雨和湍急的河流中試圖進行搜救行動；然而到了聖誕節當天上午，暴漲的河水已經突破溢流閾值，搜救行動被迫暫停數小時。

▲搜救人員在聖誕節當天上午終於救出人。（圖／路透）

之後大雨漸歇，加利西亞區主席魯維達（Alfonso Rueda）表示，所幸雨勢緩和後，搜救行動能夠盡快恢復，但這樣的悲劇發生在一年中如此重要的節日，變得更加恐怖。

報導指出，墜河客運包括司機在內共有8人，車上乘客多是在佳節期間上山探望監獄中的家人，準備返家過節時遭逢不測，最終6人死亡，僅63歲的司機和一名女性乘客被救出。司機並未測出酒精和藥物反應。