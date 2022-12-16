外傳「出國的技術不好」！海歸牙醫反擊：比本土生多1年臨床訓練

▲西班牙牙醫學生大四就開始進行補牙、單根管治療，比本土牙醫學生多出2年臨床實習經驗。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

近年海歸牙醫師爭取國內實習權益，引發業界內爭議，1名甫從西班牙學成歸國的林姓同學表示，許多學子在出國前均循合法管道求學，未料經過嚴格的臨床訓練並通過專業考試後，回到台灣卻面臨本土牙醫學生、牙醫師刻意抹黑，但他們能力其實根本不輸由島內醫療體系培養的學生，還多出1年實習經驗，盼政府能夠正視400多位卡關的海歸牙醫，讓這些歸國的優秀人才學以致用。

反對海歸牙醫學生在台執業的國內牙醫師多數主張「國外牙醫學生並未確實接受實習訓練」，國內牙醫學生群體更依此為依據，認為應縮減國外牙醫學生實習名額，而衛福部近幾年，每年僅提供「50名實習名額」，但卻有400多人等待分發，情況若無改善，這批學生將要等到10年後才能拿到台灣醫師執照，要是繼續縮減，實習更加遙遙無期。

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林同學就讀西班牙埃雷拉牙醫學系，隻身在國外苦學5年，畢業後近月返回台灣，原以為寒窗過後能夠為國人盡一份心力，沒想到通過一階國考之後，竟卡在沒有名額實習，他說，外界盛傳「出國讀牙醫的技術都不好，訓練不扎實」，並非實情。

▲國外牙醫學生同樣須經過嚴格臨床訓練並通過專業考試才能畢業。（圖／民眾提供）

林同學說明，在國外牙醫學系5年學程，以西班牙牙醫系為例，大一是基礎理論，大二開始相關專業學科配合實驗課實作練習，大三、大四、大五則是學科與實習同步進行，在課堂上學習理論基礎，在診間實習時做臨床診斷與治療。

相較本土牙醫養成過程，歐洲的教育理念偏向實用主義，林同學舉例，如這個月剛結束洗牙課程，下個月就被要求實際上陣替患者洗牙；這學期還在使用假人練習補牙，下學期即被安排10多個治療補牙臨床實習，相當重視實作能力。也因此，西班牙牙醫學生在畢業前即有2年以上充分的臨床實習訓練，依照西班牙教育部的規定，從西班牙的牙醫學系畢業後就有歐盟核發的牙醫師執照。

▲▼歐洲的教育理念重視實作能力。（圖／民眾提供）

林同學出示學生實習時的畫面，他指出，國外學校大三的實習內容為洗牙與診斷，尚不能替患者做治療，到了大四，開始補牙、拔牙及單根管治療，同時須向問診的患者解釋病情並給予適當治療。大五即須十項全能，除了畸形根管、阻生齒等特殊病情，多根管治療、牙周治療都在他們的實習範圍內。

治療過程中，每個步驟都須給教授檢查通過才能進行下一步，而教授會逐一打分數，若分數未達標準，就會留級或延畢。此外，在期末考也有臨床考核，均須擁有扎實的理論知識與實踐，才能夠從學校畢業。

▲▼林同學出示國外牙醫師實習畫面。（圖／民眾提供）

林同學認為，國內牙醫界稱海歸牙醫學生沒有臨床經驗，是刻意抹黑，對比同學年尚在實習的國內牙醫學生，國外牙醫學生足足多了1年的看診經驗，站在實務的角度來看，他們確實有一定能力去治療患者，但返國之後反而卡關，政府不應民粹，損害國外牙醫學生工作權。