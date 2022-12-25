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就是愛桃園！　張善政就職朱立倫3個身份觀禮

▲張善政就職朱立倫3個身份觀禮

▲張善政就職朱立倫(左三)3個身份觀禮。（圖／朱立倫辦公室提供）

記者楊淑媛／桃園報導

全台各縣市新任縣市長25日同時舉行宣誓就職典禮。2022九合一大選贏得勝選的國民黨黨主席朱立倫，今天不去首都台北，也不到曾執政的新北？不到9點即抵桃園市政府大禮堂，出席張善政宣誓就職典禮，自在又親切的與熟識的與會人士打招呼，氣氛顯得相當熱絡。

朱立倫說，他今天以3個身份觀禮，這3個身份分別是：桃園人、桃園前縣長以及國民黨黨主席，除了黨主席的身份，桃園人和桃園前縣長的身份是永遠不變的。回到桃園參與張善政市長的就職典禮，見證屬於桃園市民的桃園隊上工起跑的開始，相當具有意義。

▲張善政就職朱立倫3個身份觀禮

朱立倫也表示，他相信以張善政市長的學經歷、能力操守，新的市政團隊一定能發揮最大的力量，快速翻轉桃園，帶領桃園起飛，讓桃園成為國際級的科技新都。對於國民黨在2022九合一大選贏得勝選，更不會有一絲一毫自滿，會繼續團結一致，全力為台灣人民拚好日子！

2022桃園市長選舉，5月間朱立倫以黨主席之姿，徵召前行政院院長張善政參選桃園市長，引發藍營地方人士強烈反彈！儘管張善政是好棋，學經歷俱佳，但因不諳選舉、不熟悉桃園在地，最後在議長邱奕勝放下己見，全力整合藍營和張善政力拚勝選，終在短短半年多的艱困選戰中，突破綠營執政優勢，讓國民黨贏回桃園。

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