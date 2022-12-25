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金門今起「小三通人道探親」登記　縣長陳福海就職1小時立刻受理

▲▼金門今起「小三通人道探親」登記，縣長陳福海就職1小時立刻受理。（圖／記者林名揚攝）

▲金門今起「小三通人道探親」登記，縣長陳福海就職1小時立刻受理。（圖／記者林名揚攝，下同）

記者林名揚、林彥臣／金門報導

陳福海為完成選前對鄉親的允諾與政見，在當選後即展開與陸委會、衛福部、疾管署等中央單位積極溝通，並於12月中旬親自赴陸與福建相關部門進行會談與協調小三通赴行事宜。陳福海向兩岸對口領導表達金門鄉親對啟動小三通的迫切需求，尤其船班因疫情自2020年1月停航後，新住民已經近三年未能回家探親。

陳福海為因應行政院12月22日宣佈於明（112）年農曆春節前後兩週（112年1月7日-2月6日）辦理「金馬地區民眾春節交通專案」，並於25日宣誓就任後，立即於當天上午10時在金門縣政府大禮堂會議室設立「小三通復航專案辦公室」，受理金門鄉親及陸配往返大陸意願登記，以掌握金門鄉親及新住民朋友的實際需求，具體向中央爭取更優的通航措施。

▲▼金門今起「小三通人道探親」登記，縣長陳福海就職1小時立刻受理。（圖／記者林名揚攝）

陳福海表示，受新冠疫情與小三通停航影響，許多在金門生活的新住民與陸生，這三年來返鄉探親之路，困難重重，我們也感同身受，在我國國境全面解封，且與病毒共存是當前防疫政策，於選前承諾在疫情可控的前提下，將於就職後一個月內爭取啟動「探親專船」，該項政見已經具體實現。

為掌握鄉親及新住民朋友的潛在需求，於12月25日至28日設立受理意願調查登記窗口，並採現場方式受理，歡迎農曆年節前後有意往返大陸地區者，除25日上午10時至12時、下午2時至5時外，其他期間為上午9時至12時、下午2時至5時，可至縣府大禮堂進行登記。

▲▼金門今起「小三通人道探親」登記，縣長陳福海就職1小時立刻受理。（圖／記者林名揚攝）

陳福海表示，年曆過年在即，新住民已錯過多年天倫相聚的機會，第一階段採「人道探親」專船，先讓新住民可在今年農曆年前回家探望親友。考量醫療量能、在疫情可控之下，以專案造冊管理，將陸續開放船班。陳福海會積極與中央及陸方溝通協商，為台商中轉、赴陸的台籍學生等可以透過小三通回家。

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