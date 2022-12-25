汐止車站女子突倒「無呼吸心跳」畫面曝光！ 熱心民眾1關鍵救命

記者張君豪／新北報導

新北市汐止火車站第一月台24日17時51分有女子昏倒無呼吸且心跳停止，幸好現場有民眾第一時間施以急救，待救護員到場將人送醫，最後救回一命。

▲24日汐止火車站發生女子命危意外。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

事發當時，新北消防局派遣救護人員火速到場，台鐵站務人員隨即告知有民眾幫昏迷命危女子施作CPR，並協助使用公共場所設置的自動體外心臟電擊去顫器 （Public access defibrillation，簡稱PAD），且依照指示進行電擊1次。

經救護員評估，發現該女恢復心跳呼吸，但意識模糊僅能吐出隻字片語，救護員緊急將女子送汐止國泰急救，到院後患者已可與醫護人員應對，順利挽回性命。

新北消防局指出：民眾昏厥若呈現呼吸心跳中止，是急救醫學上急症中的急症。成功救活患者的關鍵需仰賴到院前生存之鏈（Chain of Survival）快速、緊密的連結。

現場發現的民眾第一反應、急救員的處置都決定OHCA患者存活的關鍵。所謂生存之鏈，新北市消防局指出，當傷患者於心肺功能停止狀態，腦細胞將在4分鐘後因缺氧受損，10分鐘後就會產生不可逆的腦死。如果能儘早求救呼叫119、實施高品質CPR，實施AED電擊去顫、並結合高級心臟救命術（ACLS）及整合性復甦照護，OHCA患者存活率相當高；如果其中一個環節錯誤或無法連結，生存之鏈就無法形成。生存之鏈包括以下5個步驟。

新北消防局第六大隊建議民眾處置OHCA標準流程如下：

一、 儘早求救（撥打119）。

二、 儘早施作高品質CPR。

三、 儘早施行心臟去顫術（AED電擊）

四、 儘早進行高級心臟救命術（ACLS）。

五、 對患者進行整合性復甦後照護。

新北消防局第六大隊大隊長莊渝淵表示，民眾突發性昏倒失去意識狀況，很可能是心血管發生問題，及時撥打119，實施CPR以及心外去顫電擊，將有可能搶救回OHCA患者。加消防局呼籲民眾可適時伸出援手，可在危急時候成為救人一命的關鍵。

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