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偷傘遭制止惱羞成怒！連飆3字嗆業者「像神經病」下場曝

記者張君豪／新北報導

新北市汐止區明峰街某補習班，今年初發生一男子二度意圖到某補習班門外拿傘，遭到補習班人員制止後，惱羞成怒大罵補習班人員「X！甚麼東西」「X你X！在這做生意惹我，傻傻的」「像神經病一樣」補習班負責人無奈報警，意圖拿走雨傘男子才悻悻然離去，事後補習班提告該名拿傘怪客辱罵人涉及妨害名譽罪嫌，日前遭檢察官起訴。

▲李男企圖在補習班前拿傘遭制止，怒嗆業者「幹X娘傻傻的」遭檢察官起訴。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李男企圖在補習班前拿傘遭制止，怒嗆業者「X你X傻傻的」遭檢察官起訴。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李男企圖在補習班前拿傘遭制止，怒嗆業者「幹X娘傻傻的」遭檢察官起訴。（圖／記者張君豪翻攝）

▲李男企圖在補習班前拿傘遭制止，惡行惡狀都被錄影蒐證。（圖／記者張君豪翻攝）

汐止警分局表示，2月19日16時許，李男（57歲）當天上午、下午連續兩次到該補習班、意圖拿取放置補習桿外傘架區的雨傘，補習班負責人周男（55歲）見狀上前制止，當天下午李男故技重施，卻又被周男二度抓包，周男告誡他請勿在碰觸傘架，否則將報警處理，結果惱羞成怒的李男當場飆罵對方，過程全被補習班人員錄影蒐證。

補習班人員告知欲偷傘又罵人的李男已經報警求助，李男這才掉頭離去；事後轄區社后所接受被害人報案，並依觸犯將妨害名譽罪嫌傳喚李男，並將案件移送士林地檢署偵辦，檢察官日前認定李男無理意圖拿傘在前，又飆粗口罵人足以貶損被害人人格及社會評價，依職權將李男起訴。

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