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社會 社會焦點 保障人權

藍寶堅尼鬼切自撞…車是借來的！路燈換新還要30萬　駕駛GG了

記者張君豪、游宗樺、黃資真／台北報導

平安夜台北東區發生超跑車禍，晚間11時許，忠孝復興SOGO前一輛藍寶堅尼轉彎後失控，撞上分隔島飛越到對向車道，過程中掃斷路燈，車頭也毀損嚴重，副駕駛座女子未受傷。不過這輛車是駕駛向友人借來的，駕駛除了得負擔高額維修費外，還有路燈的修理費。

▲▼北市東區超跑自撞，燈桿被撞斷。（圖／記者游宗樺攝）

▲北市東區超跑自撞，燈桿被撞斷。（圖／記者游宗樺攝，下同）

回顧此案，34歲的張姓男子事發時，開著白色藍寶堅尼，行經大安區沿復興南路一段，北往東左轉忠孝東路四段，車輛高速擦撞路中分隔島後，隨後整輛車往前噴飛，撞斷一根路燈桿，由於事故發生正值平安夜，巨大撞擊聲響驚動附近民眾，紛紛在路邊圍觀。

▲北市東區超跑自撞，燈桿撞斷倒在路中。（圖／記者游宗樺攝）

警方調查，駕駛人自稱因路邊有台計程車切出來，讓他向左閃避，自撞中央分隔島而肇事，初步了解，駕駛酒測值為零，駕駛與女乘客沒有受傷。

不過，大安交通分隊表示，這輛藍寶堅尼是張男向友人借來的，根據網路資訊、LP 560 2011年式的車輛剩餘殘值、二手價格約在350萬元到400萬元新台幣之譜，目前該車底盤車頭及車尾均有毀損，但該車維修費用警方粗估超過百萬，但殘值所剩不到車價的1/4，實際上維修不划算。

路燈及CCTV需要市府路燈管理處維修後報價，路燈整組更換價格逼近30萬元，但市府維修機關未正式報價。張男雖幸運逃過一劫，但未來他恐將面臨龐大的修理費。

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