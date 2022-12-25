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今晨3.3℃！乾寒流再1天　跨年雨區曝

（圖／氣象局）

▲今晨凍番薯。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

「乾寒流」再一天！中央氣象局觀測，今天（25日）清晨全台最低溫出現在南投縣中寮的3.3度，再創今年入冬新低溫。氣象專家吳德榮表示，跨年、元旦天氣為東北季風型態，迎風面北部、東半部雲量多，偶有局部短暫雨的機率。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨本島各縣市平地最低氣溫，前3依序為：南投（中寮鄉）3.3度，雲林（虎尾鎮）3.9度，桃園（大溪區）4.4度，其他地區平地最低氣溫為：南部（台南新化區）5.1度，東部（花蓮秀林鄉）7.3度。

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▼今依舊寒流影響，十分寒冷。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

吳德榮說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日至周一晨乾寒流籠罩，各地晴朗穩定，在陽光下或許不覺得很冷，但入夜後強輻射冷卻作用加持，氣溫降得非常低，周一晨本島平地的最低氣溫仍在5度左右。

吳德榮指出，周一白天起冷空氣逐漸減弱，氣溫回升，陽光下舒適、晚仍偏冷；周二、周三氣溫續升，西晴、東偶雨，西半部白天舒適、早晚微冷、日夜溫差大。

吳德榮分析，周三下午起至周五受東北季風影響，北、東偶雨，中南部晴朗穩定，冷空氣很微弱，北濕涼，中南部舒適微熱、早晚涼。

吳德榮提到，至於周六跨年、下周日元旦天氣如何？模擬仍是東北季風型態，迎風面北部、東半部雲量多，偶有局部短暫雨的機率，背風面中南部晴朗穩定，氣溫略回升；迎風面各地的跨年活動期間，會受到什麼程度的影響？言之過早，應再觀察！

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