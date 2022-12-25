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快訊／聖誕節晨3.3℃創新低！明轉雨　跨年天氣出爐

（圖／氣象局）

▲今晨全台「冰凍番薯」。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局觀測，今天（25日）清晨全台最低溫出現在南投縣中寮的3.3度，再創今年入冬新低溫。氣象局表示，周一、周二迎風面降雨機率提高；周六跨年東北季風影響，迎風面水氣增多。

氣象局今晨對19縣市發布「低溫特報」：

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►今上午低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

新竹市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼19縣市低溫特報。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局表示，今天受寒流及輻射冷卻影響，清晨天氣非常寒冷，各地都有局部10度以下低溫，高雄以北及宜蘭甚至會來到6度以下，白天北台灣仍有寒意，高溫約15到17度，其他地方則在19到22度，中南部日夜溫差大；水氣持續偏少，各地大多為晴到多雲的天氣，只有花東及恆春半島偶有零星短暫雨。

氣象局指出，周一、周二寒流逐漸減弱，各地早晚仍寒冷，周一仍會出現大範圍10度以下低溫，周二10度以下低溫範圍有機會縮小，白天氣溫略回升，中南部日夜溫差大；各地雖大多維持晴到多雲，但迎風面水氣略增，降雨機率提高，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北山區也有零星短暫雨。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局說，周三東北季風增強，周四至周六東北季風影響，這短期間溫度變化不大，大致呈現持平狀態，北台灣整天較涼，其他地方早晚也涼，中南部輻射冷卻明顯情況下，清晨局部地區甚至還是偏冷，日夜溫差依舊大；迎風面水氣增多，基隆北海岸、大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局預報，下周日元旦東北季風減弱，下周一、下周二東北季風再增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

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