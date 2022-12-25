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急凍3.3度「創今年入冬全台最低溫」！回暖時間曝　跨年3地迎雨彈

▲▼天氣 寒流 低溫 冬衣 保暖 口罩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今全台寒冷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

受寒流、輻射冷卻影響，南投中寮出現3.3度，創今年入冬全台最低溫，台北8.3度也創下該站今年入冬最低溫。明天寒流減弱，氣溫緩慢回升，水氣增加，迎風面基隆北海岸、東半部有短暫雨勢；周三迎下一波東北季風且影響到跨年夜，大台北、基隆、東半部整天有短暫雨，看到元旦曙光機率低，中南部機會大。

寒流極凍全台有感，受輻射冷卻影響，南投中寮今(12/25)清晨出現3.3度低溫，創下今年全台灣入冬以來最新低溫，台北也創下今年入冬低溫8.3度；明天(12/26)清晨過後溫度將回暖。

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中央氣象局預報員曾昭誠表示，今晚到明、後天(12/25~12/27)高壓出海，東北風減弱，這波冷空氣明天白天減弱，低溫逐日回升且維持一整周；周四(12/29)東北季風增強，冷空氣溫度不會像過去兩波寒流這麼強，未來幾天迎風面水氣增，降雨機率增加，基隆北海岸、東半部將回到多雲短暫陣雨型態。

▲▼未來降雨和溫度趨勢(12/25)。（圖／氣象局）

▲▼溫度趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來降雨和溫度趨勢(12/25)。（圖／氣象局）

未來一周溫度部分，曾昭誠分析，明天(12/26)清晨，北部低溫約10度，中南部也有近10度低溫，白天將上升20到22度，北部高溫可到15到18度；周一、周二(12/26~12/27)逐步回暖，周三(12/28)開始，北部溫度下降些，但幅度有限，下波東北季風影響周三到周六(12/28~12/31)，台灣北部15到18度，整天溫度變化不大且偏多雲，中南部影響小，整周維持白天20度，清晨15度上下。

降雨趨勢部分，曾昭誠指出，本周開始迎風面水氣增加，今天(12/25)白天整天偏乾，各地降雨稀少，周一、周二(12/26~12/27)寒流減弱、水氣增，迎風面基隆北海岸、東半部會有短暫雨勢；周三(12/28)到周六(12/31)迎風面水氣增，大台北、基隆北海岸、東半部整天有局部短暫陣雨。

▲▼未來降雨和溫度趨勢(12/25)。（圖／氣象局）

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象局）

至跨年和元旦迎曙光天氣，曾昭誠指出，從未來一周降雨趨勢來看，受東北季風影響，水氣變多，迎風面包括基隆北海岸、東半部雲量多，會有短暫雨，周六跨年或元旦雲量多，迎風面地區看到曙光機率低，可能有雲縫中透光機會，中南部雲量少，元旦看到曙光日出機會相當大。

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