訃告密集式發出！大陸再有多位名人病逝　張藝謀發文：不甚哀傷

▲ 大陸多位名人病逝 。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸突如其來的疫情重挫醫療系統，近日再有多位名人病逝，而訃告中均顯示「因病過世」，包括57歲的知名藥學家蔣華良、86歲的電力工程專家盧強、《大紅燈籠高高掛》編劇倪震等。有網友感嘆，「這幾天看到的訃告，是我有生以來最密集的幾天。」

綜合陸媒報導，由於確診人數激增，大陸多地傳出染疫死亡情況嚴重，火葬場殯儀館超負荷運轉。與此同時，大陸中科院、社科院發出多篇訃告，悼念死去的院士。

訃告內容顯示，著名藥學家、中國科學院院士、中國民主同盟盟員、中國科學院上海藥物研究所原所長、研究員蔣華良先生因病醫治無效，於2022年12月23日15點54分在上海逝世，終年57歲。

同天病逝的還有86歲的中國科學院院士、自動控制和電力系統工程專家，清華大學教授盧強；90歲的大陸生態學和森林學家李文華；97歲的生物化學與分子生物學家張友尚。

22日病逝的有96歲的中國工程院院士、清華大學土木工程系教授龍馭球；86歲的中國建材集團所屬中國建築材料科學研究總院教授顧真安。

▲《大紅燈籠高高掛》編劇病逝 。（圖／翻攝自微博）

另外，大陸知名編劇倪震去世，享壽84歲，他曾於北京電影學院任教，多位第五代導演都是他的門生。張藝謀指導、鞏俐主演、一舉拿下威尼斯國際電影節最佳導演銀獅獎的《大紅燈籠高高掛》，就是倪震根據1990年蘇童的小說《妻妾成群》改編。

張藝謀23日通過工作室微博帳號悼念倪震，「驚悉倪震老師逝世，不甚哀傷，懷念倪震老師和那段共同的歲月，一路走好……。」

值得注意的是，多位名人的訃告中均寫道「因病逝世」，網友熱議道，「最近去世好多，罕見的沒有說什麼原因什麼病去世的，以前都有說，現在都不說了」、「哎，這些老人家，估計連個體面的儀式也是沒有的」、「昨天一天走了八個院士，中科院和工程院發了訃告了，不知道這個冬天會走多少…」。