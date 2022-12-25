3星座過年前發了　3星座大破財

▲雙魚座2023財運爆棚！（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾24日分享，農曆新年前雙魚座、牡羊座、巨蟹座「財運大翻紅」，而雙子座、摩羯座和金牛座「錢財留不住」。

►錢財留不住星座

[廣告]請繼續往下閱讀...

第三名：金牛座

農曆新年前，金牛對生活及未來會有點陷入矛盾，對自己產生懷疑，甚至對目前的現狀，如工作、薪水、愛情等感到灰心煩躁。其中特別是財運最不穩定，因為火星正在你的財帛宮逆行。

年關將至，生活及家庭上真的出現許多狀況等著你花錢，可能是工作上的異動讓你暫時沒有收入，或是家庭突然需要你去支付開銷。少數金牛也因為年初，而有一大堆費用要繳，讓你根本存不到什麼錢。提醒你是時候整理自己的理財規劃及生活收支，免得財庫就像破洞般，怎麼補都補不回來。

第二名：摩羯座

農曆新年前，摩羯在事業、工作上必須花費比過去更大量的時間及精力，才能勉強持平，但是頻繁熬夜加班、勞心勞力付出，卻不一定能得到同等回報，久了便容易感到身心俱疲，每天都覺得好沮喪。

你真的忍不住很想出去闖一闖了，卻受限於各種人事物牽扯，而令你不得不止步於此，無法前行。就連投資也在另一半、家人的干擾下，而讓你不得不放棄。過年前摩羯在收入較難有起色，多是支出遠超過收入，讓你留住錢財也跟著變困難。

第一名：雙子座

農曆新年前，雙子在整體運勢上顯得黯淡無光，收入並沒有增加，但生活上大大小小開銷、人際方面的應酬聚會卻是越來越多，只能看著存款數字慢慢減少。部分雙子可能還有漏財狀況，如莫名吃上罰單或遺失手機等貴重物品，就連工作上的合約破局、案子終止等都有可能。

因火星正在你的命宮逆行，這些生活、工作上的各種破財，雖然不至於讓2023年一整年都受到影響，但眼看財庫越來越少，財來財去，還是讓你覺得烏雲罩頂、心情變差。

►財運大翻紅星座

第三名：巨蟹座

農曆新年前，財富吉星「木星」來到巨蟹的「事業宮」，這使你在工作上更加順利，加上「太陽」在你的合作宮位發光，你在工作方面就是走業績長紅、佳績連連的大好運！你更加得到領導、主管、客戶賞賜，不只正財收入大增，更會有額外獎金偏財降臨，讓你過年包紅包的壓力頓時減少。

而考慮轉職的巨蟹，也能在年假過後如願尋覓到待遇、薪資都極棒的公司，且最重要的是這份工作能夠持續性發展、有未來的，這種終於找到能夠一路做到退休工作的感覺，真的讓你既安心又心滿意足。

第二名：白羊座

農曆新年前，過去白羊可以說是過得一把鼻涕、一把眼淚的，幸好大吉星「木星」入命宮，「海王星」又在「玄秘宮」為你帶來貴人，種種好運加持下，白羊終於擺脫過去霉運，成功鹹魚翻身！

財運也是數一數二的好，工作上你在農曆年後能成功升官加薪，你能發揮的能力、權力跟著大增。創業者也是業績連連叫好，很快就能補齊過去的虧損，單子多到好像都接不完！白羊名利雙收的機會就要開始，不僅是收入大增，事業更能一舉攀上新高峰，好好把握，你的2023會是極好的開始！

第一名：雙魚座

農曆新年前，幸運之星「木星」坐鎮於雙魚的「財帛宮」，錢財自然翻紅翻倍；加上目前玄秘之星「海王星」也在命宮，雙魚的財運終於扭轉乾坤！你的賺錢能力高速飛起，已經努力好久的事業，也在這時迎來轉機，使你自信、能量皆是爆棚，財富自然綿延昌旺。

另外，木星也增加你的眼界及野心，你的眼光變毒辣，理財上也更有精準，讓你在賺錢、投資上更加一帆風順，可說是不想發財都難了！別錯過這波好運能量，多加努力拚搏，你的2023就是財運爆棚之年！