228連假離島機票「12／26開賣」　澎金馬3航線逾8萬座位數

▲228連假離島航班機票明日開賣。（圖／記者劉亮亨攝）

記者李宜秦／台北報導

離島返鄉出遊注意！明年228連假共4天，交通部民用航空局今天宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供956架次，計81,836個座位數，並自12月26日（下周一）上午9時起開放訂位。

明年228假期自112年2月25日(週六)至112年2月28日(週二)有4天連假，民航局規劃，2月24日(週五)至3月1日(週三)為航空疏運期，共計6天。民航局指出，228連假仍以澎湖、金門及馬祖等離島航線為疏運重點，各航空公司均已依據市場需求規劃航班。

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在各航線運能提供方面，澎湖航線494架次、39,496個座位數；金門航線362架次、35,448個座位數；馬祖航線100架次、6,892個座位數；上述3離島航線(不含澎湖-金門航線)共計提供956架次、81,836個座位數，民航局已要求航空公司持續注意訂位狀況，後續並將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，此次228連假，於尖峰時段2月24日至2月26日臺灣出發往離島方向，以及2月27日至3月1日離島出發回臺灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，以使有限之空運資源獲得更有效之利用。

旅客如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。