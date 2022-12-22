　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

想出國卻驚覺「機票飆漲」！他見廉航破萬超心寒　內行曝省錢撇步

▲桃園機場,桃園機場第二航廈美食街。（圖／記者彭懷玉攝）

▲國境開放後，不少人的旅遊魂早已放飛，開始規劃起明年春節的出國旅程。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

隨著國境解封，大家等不及出國玩樂，由於後疫情時代旅遊成本變高，許多熱門航點對比2020春節都約有3-5成不等的漲幅。對此，一名網友表示，他近日開始研究機票，打算來一場人生首次自己花錢出國的旅行，但卻發現周遭很多人都在抱怨現在機票很貴，讓他不禁擔心「現在的機票真的跟以前差很多嗎？」文章一出，馬上釣出內行人分享省錢妙招，直言「時段是重點」。

一名網友在Dcard發文表示，自己從沒有花錢出國過，只記得小時候聽媽媽說，出國玩一次就要花個幾十萬，對於當時的他來說根本是天文數字，但是在經過這次疫情之後，他又重新燃起了想出國的慾望，「怕以後又會有莫名其妙的原因不能出國，而且大家都說現在中國控管很嚴，各大景點遊客應該比較少。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，於是他最近開始研究機票，但卻又聽到周邊的人一直在抱怨現在機票很貴，讓他擔心求問「現在的機票真的跟以前差很多嗎？我爸是跟我說用哩程不就好了，聽不懂他在說什麼？」

▲一名網友想規劃出國，但又擔心現在機票比以前貴上許多。（圖／翻攝自Dcard）

▲一名網友想規劃出國，但又擔心現在機票比以前貴上許多。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出，馬上引發不少網友同感，紛紛感嘆「太慢囉，到過年前都漲價訂滿了吧」、「以前去日本真的超便宜的6-8千就可以解決，現在都要破萬，廉航跟華航的價錢都快一樣了」、「疫情前廉航促銷有時不用1000耶」。

另外，也有內行人分享省錢撇步，「其實前陣子買不算貴，尤其是某些時候活動搶的到話，超級便宜，反正挑冷門時段，不會太貴啦」、「你要先有哩程才行阿！但認真說現在反而用哩程兌換機票相較划算，兌換機票的哩程數沒有漲價，而且通路很多，7-11點數都可以累積」、「我覺得時段是重點吧，像我就是只有特定時間能出國，怎麼買都貴，但像上面的例子應該都是可以彈性幾天的，那就可以喬得便宜的機票再出發」。
 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
民眾黨中評會主委吐離職心聲！曝「這事」跟柯文哲心結難解
理科太太退費文挨酸「蹭蔡康永熱度」　釣出本尊4字回應
F奶偶像「私生活淫亂」被退團　認拍AV心動：會支持嗎
高雄驚見「綠色巨根溫泉」　比基尼女獻吻合照
蕾菈宣布懷二胎！　驗孕瞬間「開心到掉淚」
送頭痛女友掛急診！他突「爆血染紅口罩」　醫一問原因傻了
郭台銘冬至吃湯圓！　晚間再發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄驚見「綠色巨根溫泉」比基尼女獻吻合照　3000人朝聖

郭台銘冬至吃湯圓「希望好事發生」：外面紛擾比不上與家人齊聚

她下體掉出血塊「自己都覺得噁」　老公秒1舉動暖哭：重新相信愛情

想出國卻驚覺「機票飆漲」！他見廉航破萬超心寒　內行曝省錢撇步

招名威警告小三通「搭上疫情熱潮」　超強變異株BF.7恐肆虐台灣

陸疫情大量傳播中！張上淳曝最大憂心「出現新變種」　台灣要做1件事

揮別2022畫下完美句點　感受台北耶誕跨年歡樂氛圍

頭一遭！金門酒廠攜手台中米其林餐廳　推首支調味酒搶春節市場

膝蓋摔傷！壯男「灑高粱酒」點火消毒　醫看傻：以為打越戰嗎

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友不敢再過夜！崩潰曝：才23歲

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

大胃王挑戰699元燒烤吃到飽　狂嗑121隻泰國蝦：超划算！

600萬球迷擠爆巴士難行進　梅西和隊友改直升機遊行！

前方車禍被堵疑來不及煞車　駕駛急切2車道逃過一劫！

睽違10年最帥的貓再度現身 跨年最強檔！鞋貓劍客2再造史詩冒險

快跑啊！聽媽說要擠尿　癱瘓貓2腳滑行高速逃走

高雄驚見「綠色巨根溫泉」比基尼女獻吻合照　3000人朝聖

郭台銘冬至吃湯圓「希望好事發生」：外面紛擾比不上與家人齊聚

她下體掉出血塊「自己都覺得噁」　老公秒1舉動暖哭：重新相信愛情

想出國卻驚覺「機票飆漲」！他見廉航破萬超心寒　內行曝省錢撇步

招名威警告小三通「搭上疫情熱潮」　超強變異株BF.7恐肆虐台灣

陸疫情大量傳播中！張上淳曝最大憂心「出現新變種」　台灣要做1件事

揮別2022畫下完美句點　感受台北耶誕跨年歡樂氛圍

頭一遭！金門酒廠攜手台中米其林餐廳　推首支調味酒搶春節市場

膝蓋摔傷！壯男「灑高粱酒」點火消毒　醫看傻：以為打越戰嗎

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友不敢再過夜！崩潰曝：才23歲

巴西仍稱霸FIFA世界排名　阿根廷世界盃奪冠「只排第2」

民眾黨中評會主委3千字吐離職心境　曝「這事」跟柯文哲心結難解

傳奇男團草蜢明年攻蛋開唱　搶先爆雷表演內容「要唱台語歌」

21歲網紅輕生痛訴「我不是小三」！　狗仔開嗆：說冤枉你就過分了

賴清德南投開講：別因失敗而失志　要守護台灣民主

送愛到部落22年！東森爸爸王令麟：要帶偏鄉孩子站上國際舞台

人神共憤！毒犯闖紅燈警欄檢逃竄　自撞金爐被逮

蕾菈宣布懷二胎！　驗孕瞬間「開心到掉淚」…寶寶可愛乳名曝光

高雄驚見「綠色巨根溫泉」比基尼女獻吻合照　3000人朝聖

理科太太退費文挨酸「蹭蔡康永熱度」　釣出本尊留言4字回應

自信宣稱打麻醉還能不睡著　30秒後他翻白眼全場笑翻

生活熱門新聞

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

明年1月新制！交通郵政「4措施上路」　郵局臨櫃開戶放寬至18歲

快訊／12:36地震　南部有感搖晃

難追到爆！這5星座「單身越久眼光越高」

升主治醫師第1天他跳樓！醒來四肢癱瘓

獨／Uber Eats出包！網實測優惠漏洞　4杯飲料0元到手

久違！清晰「黑水溝」再現美照曝

大陸疫情海嘯！超強BF.7可1傳18

冬至來了！「這生肖」財運翻旺　一路賺到2023

強冷氣團＋寒流來了！爆冷剩7°C

館長控史丹利　「後者沒違約」他卻嘆輸慘

更多熱門

相關新聞

華航首創台灣淨零碳飛行！63周年慶推超狂機票　「宿霧4805元」

華航首創台灣淨零碳飛行！63周年慶推超狂機票　「宿霧4805元」

華航日前勇奪DJSI道瓊永續指數全球航空業第一名榮耀，首創台灣「淨零碳飛行」，今 (12/16) 日更歡慶63周年慶，，推出超狂周年慶限時優惠回饋旅客、友善地球的生日大禮，包括短程航來回折扣1500元、長程航來回折扣3000元，其中扣後未稅票價菲律賓宿霧僅4805元起。

雙12祭超殺機票！酷航台北-新加坡明年增班　「單程票1212元起」

雙12祭超殺機票！酷航台北-新加坡明年增班　「單程票1212元起」

松山飛羽田2253元！他看明細崩潰　沒去還倒吐2萬

松山飛羽田2253元！他看明細崩潰　沒去還倒吐2萬

陸下調防疫規定「機票酒店預訂量漲3倍」 去海南旅遊成最夯選擇

陸下調防疫規定「機票酒店預訂量漲3倍」 去海南旅遊成最夯選擇

Hyundai供應回穩買車不用等

Hyundai供應回穩買車不用等

關鍵字：

機票

讀者迴響

熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

野生「台灣超大咖天后」紐約0偽裝看球賽！

Toyz丁特開撕嗆「垃圾被詐剛好」

美光宣布裁員近5000人　2023年獎金喊停

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

浩角翔起鹿港出外景「惹火店家」！

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

冬至6生肖運勢擋不住　財運爆棚一路旺到明年

穿「阿嬤戰袍」赴約　曖昧男傻了！她哭：很想死

台南Josh離婚7月「突PO下跪求婚照」！

即／台64線車禍！板橋塞爆成大型停車場

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

館長攤證據控史丹利沒盡代言義務

中天美女主播被問「多久趴趴一次」

快訊／冬至晨6.7℃升級寒流　急凍4天5度↓

更多

最夯影音

更多
好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下
羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

羅志祥回應峮峮退出：躺著也中槍　胡宇威脫口「遛老二」全笑歪

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

王陽明回歸《角頭》懷秋平頭加入　送女兒生日驚喜...「爸爸不回家？」

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

2喵久違見面認不出彼此 站人類坐騎互相哈氣挑釁

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

在真爆洪基一進FTIsland就下馬威XD　希澈聽圭賢開唱：把我的part都給他

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面