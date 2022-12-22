想出國卻驚覺「機票飆漲」！他見廉航破萬超心寒　內行曝省錢撇步

▲國境開放後，不少人的旅遊魂早已放飛，開始規劃起明年春節的出國旅程。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

隨著國境解封，大家等不及出國玩樂，由於後疫情時代旅遊成本變高，許多熱門航點對比2020春節都約有3-5成不等的漲幅。對此，一名網友表示，他近日開始研究機票，打算來一場人生首次自己花錢出國的旅行，但卻發現周遭很多人都在抱怨現在機票很貴，讓他不禁擔心「現在的機票真的跟以前差很多嗎？」文章一出，馬上釣出內行人分享省錢妙招，直言「時段是重點」。

一名網友在Dcard發文表示，自己從沒有花錢出國過，只記得小時候聽媽媽說，出國玩一次就要花個幾十萬，對於當時的他來說根本是天文數字，但是在經過這次疫情之後，他又重新燃起了想出國的慾望，「怕以後又會有莫名其妙的原因不能出國，而且大家都說現在中國控管很嚴，各大景點遊客應該比較少。」

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原PO指出，於是他最近開始研究機票，但卻又聽到周邊的人一直在抱怨現在機票很貴，讓他擔心求問「現在的機票真的跟以前差很多嗎？我爸是跟我說用哩程不就好了，聽不懂他在說什麼？」

▲一名網友想規劃出國，但又擔心現在機票比以前貴上許多。（圖／翻攝自Dcard）

文章一出，馬上引發不少網友同感，紛紛感嘆「太慢囉，到過年前都漲價訂滿了吧」、「以前去日本真的超便宜的6-8千就可以解決，現在都要破萬，廉航跟華航的價錢都快一樣了」、「疫情前廉航促銷有時不用1000耶」。

另外，也有內行人分享省錢撇步，「其實前陣子買不算貴，尤其是某些時候活動搶的到話，超級便宜，反正挑冷門時段，不會太貴啦」、「你要先有哩程才行阿！但認真說現在反而用哩程兌換機票相較划算，兌換機票的哩程數沒有漲價，而且通路很多，7-11點數都可以累積」、「我覺得時段是重點吧，像我就是只有特定時間能出國，怎麼買都貴，但像上面的例子應該都是可以彈性幾天的，那就可以喬得便宜的機票再出發」。



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