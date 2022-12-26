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10點開搶！虎航日韓機票「2人同行最低只要3000」　年末最後優惠

▲▼日本旅遊，大阪旅遊，心齋橋，道頓崛，日本自由行，赴日旅遊，大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）

▲虎航推出日韓機票優惠，平均一人只要1,500起跳。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者楊晏琳／綜合報導

台灣虎航年末最後一檔機票優惠12/26早上10點開搶！此次特惠台灣旅客最愛的日韓機票，指定航線、兩人同行單程未稅只要新台幣3,000元起（雙人票價），但需同時購買來回程。想出國的你千萬別錯過！

虎航推出「Boxing DAY歲末好禮相送」，指定航線兩人同行單程未稅雙人價TWD 3,000起，平均一個人單程未稅只要TWD 1,500起，三人小旅行TWD 4,500起；四人小家庭同遊 TWD 6,000 起。

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開賣期間為12/26早上10:00～12/27晚間23:59，搭乘期間為2023/05/01～2023/10/28。根據虎航官網訊息，需同時購買來回程，指定航線為「台北－東京成田∕東京羽田∕大阪∕福岡∕名古屋∕沖繩∕仁川∕釜山∕大邱∕濟州」以及「高雄－東京成田∕大阪∕福岡∕名古屋。」

提醒民眾，搜尋時需同時搜尋2人，且為同一筆訂位記錄才有機會看到優惠票價，若出現優惠票價，則平均1人的單程未稅價格為TWD 1,500；3人TWD 4,500，以此類推。

「Boxing DAY歲末好禮相送」注意事項：

1. 請注意，搜尋出現的金額為票價加上機場稅之含稅價格。（12月份機場稅參考金額：台北/高雄TWD500、東京成田 TWD 808、東京羽田 TWD 894 、沖繩 TWD 442、福岡TWD 437、大阪TWD 905、名古屋 TWD 585、首爾TWD 649、釜山/濟州/大邱 TWD 533。）
2. 優惠價機位開放銷售之日期及機位數有限，售完為止。
3. 購票歡迎使用台灣虎航官網、行動裝置 APP IOS
4. 付款失敗時，為保障持卡人權益，請持卡人逕洽發卡銀行確認付款失敗原因。
5. 本優惠恕不適用於嬰兒票。所有預定均不可退款、不可轉讓且不可將已完成之訂單分割為兩筆（含）以上訂位。台灣虎航保留更改、修改、取消本次促銷的權利，恕不另行通知。
6. 更改及各附加服務費說明，請參考此網址
7. 僅適用於新購票時使用此優惠票價，不適用於更改航班。
8. 購票完成請務必記下您的訂位代號，若您未收到行程確認單，仍可憑此訂位代號及旅客英文姓名進入管理我的訂單確認、更改或加購您已訂之行程以及餐點、選位、行李等其他服務。
9. 溫馨提醒：為避免系統錯誤讀取訊息產生異常，請勿在同一瀏覽器開啟多個分頁，並建議清除瀏覽器瀏覽記錄browsing data。

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