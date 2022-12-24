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北韓改建西海衛星發射場　擬發射「更強大」火箭

▲▼北韓西海衛星發射場傳進行改建工程。（圖／翻攝自38 North）

▲北韓西海衛星發射場傳進行改建工程。（圖／翻攝自38 North）

記者羅翊宬／編譯

先前北韓（朝鮮）最高領導人金正恩於本月15日前往西海衛星發射場，親自視察新型洲際彈道飛彈固態燃料高功率引擎噴射實驗。18日，北韓又在西海衛星發射實驗場發射偵察衛星，拍下南韓首爾、仁川的衛星影像。美國智庫指出，北韓似乎正在改建西海衛星發射場，準備發射能夠搭載更大、更重衛星的火箭。

西海衛星發射場位於北韓平安北道鐵山郡東倉里，為過去北韓研發供長程導彈專用的火箭發射設施。

根據《韓聯社》、《News1》，美國華府專門研究北韓的智庫《北緯38度》（38 North）透過地球觀測衛星Pléiades Neo於19日拍攝西海衛星發射場的數張照片，表示從中可以得知平壤當局正在展開相關改善工程，其中蓋在垂直引擎實驗台（液態燃料火箭）東側的新型建築物，很可能是水平的引擎實驗台（固態燃料火箭），且目前可以隨時啟動。

北韓官媒《朝中社》在報導聲稱，北韓15日在西海衛星發射場成功進行140噸力（tf）高功率固態燃料火箭引擎地上噴射實驗，而這場實驗結果將用於新型戰略武器研發上。

《北緯38度》指出，從衛星照片上可以觀測到水平引擎實驗台附近聚集人潮與車輛，推測很有可能是為了整理固態燃料引擎火箭發射後的現場，而垂直引擎實驗台側面鋼板被移除，很有可能是當局正在進行改建工程，為了能夠進行更強大的液態燃料火箭引擎實驗。

一般而言，垂直實驗台專供液態燃料引擎使用、水平實驗台則供固態燃料引擎使用。

另外，從此次衛星相片可以觀察到，發射體（火箭）支架上方的塔式起重機已經解體、放置在四周圍。《北緯38度》分析，北韓恐怕是想要透過提升支架的高度，來收納規模更巨大的新世代發射體。

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