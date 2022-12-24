　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

共軍遼寧艦起降艦載機約180次　日本派輕航艦監視

▲▼遼寧艦。（圖／CFP）

▲遼寧艦。（示意圖／CFP）

中央社東京24日綜合外電報導

中國海軍航艦遼寧艦近日在沖繩東方太平洋上，演練約180次艦載機起降訓練，日方研判共軍企圖提升遠海海空作戰能力，派出相當於輕航艦的護衛艦出雲號監視。

日本產經新聞報導，日本防衛省12月23日指出，遼寧艦12月21日到22日間，不斷在日本沖繩東方太平洋上實施艦載機起降訓練，總計包括艦載戰機及直升機演練起降次數多達約180次。

日方派出海上自衛隊護衛艦霧雨號及相當於輕航艦的直升機護衛艦出雲號負責情報蒐集與警戒監視；航空自衛隊戰機也緊急升空因應共軍戰機。

防衛省表示，遼寧艦12月16日通過沖繩本島與宮古島間的宮古海峽進入太平洋，12月17日到20日間經北大東島東方海域北上後再度南下。

遼寧艦12月22日晚間8時位於日本沖之鳥島東方約120公里海域，海上自衛隊確認遼寧艦和舷號542的054A型飛彈巡防艦棗莊艦、舷號104的055型飛彈驅逐艦無錫艦編隊航行。

遼寧艦今年5月時也被海上自衛隊確認航行通過沖繩本島南方海域，共艦這次編隊航行有可能是針對日本政府通過宣示徹底強化防衛能力的「安保3文件」而來。

日本防衛大臣濱田靖一12月23日在記者會表示，共軍此次可能企圖提升部隊與航艦共同運用能力，及在遠方海空域作戰執行能力。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
許光漢狠嗆　柯佳嬿秒變臉：我一定要跟他們兩個演戲嗎
救護車鳴笛送病患「沒有車要讓」　小黃直接撞上...冷血畫面曝
「為了一口飯在忍耐…」清潔婦再控博客來：連工讀生福利都不給我
吳怡農自己公布民調！　落後王鴻薇4.5％
妻每月只給5千！　月薪67K中油員工報假帳貪230萬
小甜甜不忍了　「原諒不是7次而是77次」揭心聲
快訊／宋逸民二度發聲「真理就是真理」！　堅持唯一要事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

婦女背部劇痛又胸痛　醫一照驚見膽囊有382顆結石

梅西世足封王披尊貴黑袍　中東議員喊「100萬美元收」：那件讓給我

女作家下體飄惡臭痛到炸！醫驚見「2年前棉條」卡子宮：在裡面分解了

1根棉花棒偵破40年懸案！變態男「性侵絞殺」15歲少女　明年1月宣判

美國有多冷？水龍頭一開「自來水變冰柱」　床頭板結霜

共軍遼寧艦起降艦載機約180次　日本派輕航艦監視

美暴風雪中冒死開車！「能見度零」駕駛畫面曝光　引擎蓋前一片白

坐冤獄25年才獲釋　男出席朋友葬禮遭「1槍爆頭」喪命

普丁怕被監控！戰場消息仰賴紙本文件　傳計畫擴軍增兵至150萬人

擊斃安倍晉三兇嫌精神鑑定結果出爐　檢方擬明年初「殺人罪」起訴

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

掀開泡麵碗窩發現「小塊貓肉」靠碗邊睡得香甜媽笑：看了都餓

手拿蟹肉棒+全台語勸導　別為美觀留塑膠套下鍋

三寶遇車道壅塞凍未條　跨槽化線＋倒車下交流道

恭喜蕾菈！順利懷上「第二胎」　曬超音波...笑喊：最棒的生日禮物

白家綺當四寶媽崩潰「找老公抱抱」　2女兒沒禁愛令「我們也都年輕過」

婦女背部劇痛又胸痛　醫一照驚見膽囊有382顆結石

梅西世足封王披尊貴黑袍　中東議員喊「100萬美元收」：那件讓給我

女作家下體飄惡臭痛到炸！醫驚見「2年前棉條」卡子宮：在裡面分解了

1根棉花棒偵破40年懸案！變態男「性侵絞殺」15歲少女　明年1月宣判

美國有多冷？水龍頭一開「自來水變冰柱」　床頭板結霜

共軍遼寧艦起降艦載機約180次　日本派輕航艦監視

美暴風雪中冒死開車！「能見度零」駕駛畫面曝光　引擎蓋前一片白

坐冤獄25年才獲釋　男出席朋友葬禮遭「1槍爆頭」喪命

普丁怕被監控！戰場消息仰賴紙本文件　傳計畫擴軍增兵至150萬人

擊斃安倍晉三兇嫌精神鑑定結果出爐　檢方擬明年初「殺人罪」起訴

住飯店「多1孩」加收人頭費！客1理由反悔　櫃台傻眼：好丟臉

Keanna看醫生突被告知「很嚴重」要馬上開刀！眼蓋白紗布照曝：痛到崩潰

花蓮元旦玩很大！2遊憩修繕工程年底啓用　縣府要求安全無虞

別再只做多日圓！　瑞銀看好英鎊「反彈潛力大」

拼了！白冰冰跨年搬出「天價戰袍」　揭41年前「翻紅」秘辛

全球股票基金單周失血創高！盤點市場4現象　「迎接 2023 年艱難開局」

禮讓行人卻被後車長叭5聲！　視網膜拉窗送5字祝福「阿姨掩臉道歉」

台中元旦升旗陣容曝光！中信兄弟領唱國歌　「啦啦隊女神」也來了

快訊／今增36死！本土+17949「較上周六增16.1%」

派出所引爆撒旦之母！新竹男「手掌炸爛」鮮血噴濺　慘痛下場曝

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

國際熱門新聞

藍可兒翻版？大樓水塔驚見長髮女屍

找巨乳妻拍性愛片！美大兵「稱霸Pornhub」

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

「吵輸尪」出門買東西　她刮中1.2億

美國小飛機墜毀　95歲前市長罹難

陸搶買神藥　日本藥妝店缺貨了

日本暴雪狂襲！「已9死48傷」

拜登簽署2023財年國防授權法案　供台5年100億美元軍援

「比基尼殺手」獲釋　遭遣送回法國

美國冬季風暴12死　雪中「46輛車連環撞」

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

連體嬰2頭4手臂「共用1雙腿」　媽決定生下來

校外教學途中　女學生專車翻覆9死

普丁至少取消4原定行程　英媒質疑健康狀況

更多熱門

相關新聞

傳普丁怕被監控　戰場消息仰賴紙本文件

傳普丁怕被監控　戰場消息仰賴紙本文件

俄烏戰爭持續開打中，英國國防部稱，俄羅斯計畫把軍隊規模擴大30%左右，達到150萬人。另有消息指出，總統普丁擔憂受到監控，長期避免使用網路，仰賴幕僚提供的紙本文件，其中包含具有時效性的資料，例如烏克蘭最新戰況。

擊斃安倍！檢方擬以「殺人罪」起訴山上徹也

擊斃安倍！檢方擬以「殺人罪」起訴山上徹也

拜登發動代理人戰爭？大使：美俄衝突風險高

拜登發動代理人戰爭？大使：美俄衝突風險高

京都金閣寺披絕美白紗　畫面超夢幻

京都金閣寺披絕美白紗　畫面超夢幻

日本軍費增至1.5兆新高　將買美製巡弋飛彈嚇阻中國

日本軍費增至1.5兆新高　將買美製巡弋飛彈嚇阻中國

關鍵字：

遼寧艦出雲號霧雨號日韓要聞軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

博客來事件止血　統一超：總座即刻調離現職

裁判不忍了：姆巴佩進球也該取消

小甜甜爆讓「白家綺夫妻哭好幾晚」勸不聽

小甜甜「理念不合」退教會！

「3星座、5生肖」財運旺！　專家點名威力彩、大樂透中獎率高

男同事送內衣　女友回答讓他綠炸

遭宋逸民教會轟！　小甜甜吐心聲

小甜甜不忍了「原諒不是7次而是77次」！

小情侶激戰完「甜蜜1舉動」錯慘了！

才唱4首歌...五月天阿信開嗆了　團員傻眼

已婚女星出軌「月經APP記愛愛次數」

五月天開唱「觀眾舉紅布條」　阿信一看慌喊收起來

博客來解雇20年打掃阿姨！合約超心寒

媳婦住月子中心遭嫌浪費！霸氣婆婆：我出錢

快訊／亞洲統神創戰隊

更多

最夯影音

更多
陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」
遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面