日本大雪釀災至少11死77傷　北海道電塔倒塌2萬戶停電

▲愛知縣名古屋24日白雪皚皚。（圖／達志影像／美聯社）
中央社東京24日綜合外電報導
日本部分地區近日接連受到寒流帶來大雪影響，官方統計至少造成11人不幸死亡、77人受到輕重傷。大雪也在北海道釀成電塔倒塌停電等意外，並打亂部分地區陸空交通。
日本放送協會（NHK）報導，根據日本政府總務省消防廳彙整災情得知，受到12月17日起斷斷續續降下大雪影響，截至今天上午9時止至少造成11人死亡、33人重傷、44人輕傷。死者都出現在北海道、東北地方及北陸地方。
▲北海道札幌24日下雪，民眾在停車場清理積雪。（圖／路透）
大雪也為交通帶來嚴重影響。日本道路交通情報中心表示，截至今天上午11時止，包括東名高速道路（類似高速公路）、名神高速道路、中國自動車道（類似高速公路）、山陽自動車道、高知自動車道、松山自動車道、九州自動車道及大分自動車道等，都有部分區間因大雪暫停通行。
北海道紋別市では、鉄塔が倒れた影響で、一時、市内全域の1万3000戸以上が停電しました。— NHKニュース (@nhk_news) December 24, 2022
復旧作業の結果、紋別市は多くの地域で停電は復旧したとしています。
大雪 各地の状況をまとめていますhttps://t.co/qPMcloGBuq#nhk_video pic.twitter.com/N2w25avwmn
JR西日本公司表示，受到大雪影響，山陽新幹線部分區間降速行駛，造成部分車次發生誤點。東北新幹線、山形新幹線及東海道新幹線部分車次，同樣受大雪影響誤點。
空中交通部分，截至上午11時止，日本航空有26個航班、全日空也有11個航班已取消或決定取消。
朝日新聞報導，北海道受到暴風雪侵襲發生電塔倒塌，最多時一度造成約2萬4000個家戶停電。北海道電力公司表示，經過搶修，今天上午11時40分的停電家戶數已減少到約1780戶。
北海道政府表示，受到大雪影響，截至今天上午8時止有20棟民宅受災，已在9市町開設避難所，最多時有264人避難。
午前7時ごろの名古屋市内のようすです— NHKニュース (@nhk_news) December 24, 2022
強い冬型の気圧配置の影響で北海道から中国地方の日本海側を中心に断続的に雪が強まっていますhttps://t.co/Yh0pDQzir4#nhk_video pic.twitter.com/Q8r4klhcW4
位於中部地方的名古屋地方氣象台，今天上午8時33分臨時發布「關於大雪的氣象情報」指出，上午8時名古屋市千種區的積雪深度達10公分，並對名古屋市發布大雪警報，呼籲民眾留意車輛打滑及行人跌倒等意外。
這場雪是名古屋市今年冬天第一場雪，很罕見在觀測到初雪同時也出現積雪，除造成名古屋第二環狀道路一度全線停止通行，連東海道新幹線也發生列車誤點。
這波「耶誕寒流」同樣影響關東地方，東京市中心凌晨3時42分觀測到攝氏零下0.1度低溫，是今年冬天最低氣溫。
每日新聞報導，已在前一波寒流受災的新潟縣，截至12月23日下午3時止，共有45人因大雪死傷，其中約半數的26人都是65歲以上高齡者。
▼名古屋城（Nagoya Castle）24日被白雪覆蓋。（圖／達志影像／美聯社）
▼日本石川縣金澤市民眾23日在大雪中行走。（圖／路透）
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