聖誕節6度↓　下周東北季風挾雨彈！氣象局曝「元旦迎曙光最佳地」

▲寒流低溫持續到聖誕節，下周一二回暖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流強襲，氣象局今明兩天針對20縣市發布低溫特報，最低溫下探6度以下，下周一回暖，不過下周三(12/28)再有一波東北季風接力，迎風面地區包括北部、東半部將有降雨，跨年到元旦降雨機率也提高。氣象局表示，桃園以北、宜花等不容易見到2023年曙光，中南部最有機會看到。

中央氣象局預報員張承傳表示，今晚到明天清晨(12/24~12/25)還會有一波較低溫出現，溫度降幅跟今天類似，本島今晚到明天清晨會出現10度以下低溫，中部以北、宜蘭6度以下，今晚到明晨各地非常寒冷；白天北部、東半部高溫15到18度，中南部高溫20到22度，中南部日夜溫差大。

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▲▼溫度趨勢。（圖／氣象局）

下周一、下周二(12/26~12/27)寒流減弱，清晨氣溫偏低，西半部、宜蘭、花蓮局部地區會出現10度以下低溫，白天北部高溫17到18度，中南部高溫22到23度；下周二(12/27)清晨10度以下低溫範圍縮小，不過竹苗及中部一帶下周二清晨仍有10度以下低溫機率。

張承傳指出，下周三(12/28)之後，另一波東北季風增強，不過冷空氣沒有很強，溫度持平，中南部早晚偏涼、日夜溫差大，北部則是整天偏涼，該波東北季風將影響到下周六(12/31)。

▲降雨趨勢。（圖／氣象局）

降雨趨勢部分，張承傳說，明天水氣較少，大部分地區晴到多雲，僅花東、恆春半島有零星雨；下周一、周二(12/26~12/27)寒流減弱，迎風面水氣增加，大部分地區多雲到晴，下周一、下周二基隆北海岸、東半部、大台北山區降雨機率高；下周三到下周五(12/28~12/30)東北季風增強，迎風面水氣增，溫度回升，基隆北海岸、大台北、東半部下周三到下周五降雨機率提高，跨年到元旦迎風面地區降雨機率提高，中南部不受影響。

至於看到曙光機率，張承傳說，受東北季風及降雨影響，北部、東北部水氣和雲量多，影響看到曙光機率，其中迎風面地區包括桃園以北和宜蘭等最不容易看到曙光，其次是花蓮，也不容易，台東要碰運氣，背風面中南部包括阿里山等看到曙光機率大。